Karate, Europei Giovanili 2024: l’Italia conquista altre 7 finali

Agli Europei Giovanili 2024 di karate, brilla la delegazione italiana. La pattuglia azzurra infatti, in questo sabato 10 febbraio, ha conquistato l’accesso ad altre 7 finali arrivando in totale a 17 atti con medaglie da disputare. Ecco cosa è successo oggi nel dettaglio.

Classe Junior

Ludovica Legittimo nella categoria dei 48 kg femminili conquista la finale per l’oro, dove se la vedrà contro la svedese Nyman, al pari di Gennaro Ingenito che, nei 76 kg al maschile, si è issato sino alla finalissima, di domani, contro il croato croato Sven Strahija; meno fortunato invece il percorso di Raffaele Astarita, nei 68 kg, che, fermatosi in semifinale, si giocherà il bronzo contro il moldavo Cristian Gutu.

Under 21

Una straordinaria Anna Pia Desiderio arriva sino in fondo nei 68 kg: l’azzurra domani andrà a disputarsi l’oro contro l’ucraina Elina Sieliemienieva.

Finali per il bronzo invece in programma per: Alessandro Di Marco, nei 67 kg al maschile, Mario Iannuzzi, nei 75 kg al maschile, e Matteo Avanzini, nei +84 kg al maschile.

Domani sarà la giornata delle finali agli Europei Giovanili 2024: l’Italia si giocherà 6 possibilità per l’oro e 11 possibilità per il bronzo.