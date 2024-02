Karate, Europei Giovanili 2024: Italia, il bottino finale è di 4 ori e 15 medaglie totali

Una rassegna continentale a tinte azzurre vivissime. Agli Europei Giovanili 2024 di karate, tenutisi in quel di Tbilisi, in Georgia, l’Italia raccoglie un totale di 15 medaglie, impreziosite da 4 ori.

A mettersi l’oro al collo sono stati: Guido Polsinelli nel kata Under 21, Bianca Capone nei 54 kg di kumite riservato ai cadetti, Gennaro Ingenito nei 76 kg per gli juniores e la squadra maschile di kata.

Medaglie d’argento invece per Ludovica Legittimo nei 48 kg juniores e per Anna Pia Desiderio nei 68 kg Under 21.

Infine una lunga collezione di bronzi con: Miriam Ederar fra gli juniores, Matteo Freda tra i cadetti e la squadra femminile, costituita da Martina Padoan, Asia Gruppioni e Roberta Dominici.

Nel kumite, inoltre, riconoscimenti per Nicole Correddu (+61kg) e Almerico Tommasino (70kg) tra i cadetti, Fabrizio Giordano (61kg) e Raffaele Astarita (68kg) tra gli juniorese, e Mario Iannuzzi (75kg) e Matteo Avanzini (+84kg) tra gli Under 21.