Karate, ottimo inizio per l’Italia agli Europei giovanili: ben 10 finali conquistate, 3 per la medaglia d’oro

Subito ottime notizie per l’Italia dai Campionati Europei Giovanili di kata e kumite 2024 in corso di svolgimento a Tbilisi (Georgia). I nostri portacolori, infatti, hanno già conquistato 10 finali, di cui 3 per la medaglia d’oro e 7 per quella di bronzo. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio come sono andate le cose nella prima giornata di eliminatorie.

Il venerdì sul tatami di Tbilisi vedeva ben 8 categorie del kata in azione. In 6 di queste gli atleti azzurri hanno conquistato la finale. Guido Polsinelli (U21) e la squadra maschile (cadet/junior) sono in finale per il titolo continentale. Guido Polsinelli ha messo in atto un percorso eccellente nel quale ha regolato l’austriaco Zoechling e lo sloveno Sluga e, in semifinale, il francese Lucas Hoffman col punteggio di 42.70, nettamente superiore anche agli altri due finalisti. Domenica se la vedrà col tedesco Aidan Randall Lueck.

La squadra maschile, composta da Bombardi, Rosiello e Sergi, ha invece battuto la Turchia ai quarti e la Croazia in semifinale. L’avversaria di domenica è la squadra spagnola, l’unica ad avere mantenuto punteggi simili a quelli degli azzurri in queste eliminatorie.

Passiamo alle finali per la medaglia di bronzo. Traguardo raggiunto da Matteo Freda (cadet), Miriam Ederar (junior), Luigi Di Rubba (junior) e dalla squadra femminile (cadet/junior) composta da Dominici, Padoan e Gruppioni. Matteo Freda sarà in finale contro l’azero Salmanov, Luigi Di Rubba se la vedrà contro il ceco Zlabek, Miriam Ederar sarà contro l’azera Heydarova, mentre la squadra femminile sfiderà la squadra tedesca.

Passiamo, quindi, al kumitè. In questo caso sono 4 i cadetti azzurri che saranno impegnati nelle finali. Bianca Capone nei 54 kg sarà sul tatami per conquistare la medaglia d’oro dopo un percorso impeccabile nel quale ha vinto ogni sfida, fino a dominare la semifinale (7-3) contro la serba Masa Miranovic e domenica dovrà battere la tedesca Ili Hellen.

Saranno impegnati per conquistare la medaglia di bronzo, invece, Elisa Cattaneo nei 61 kg, Nicole Correddu nei +61 e Almerico Tommasino nei 70 kg. I loro avversari saranno rispettivamente la slovacca Zeumerova, la greca Douka e l’olandese Blumink.