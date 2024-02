Tiro a segno, Coppa del Mondo Granada 2024: nella pistola mista Costantino/Maldini sesti davanti a Veccaro/Monna

Si chiude il programma della pistola della tappa della Coppa del Mondo 2024 da 10 metri di tiro a segno: a Granada, in Spagna, la gara a coppie miste viene vinta da Germania 2, che precede Bulgaria e Polonia 1. Sesto posto per Sara Costantino e Federico Nilo Maldini, settima piazza per .Margherita Brigida Veccaro e Paolo Monna.

Il successo di tappa va a Germania 2 di Sandra Reitz e Michael Schwald, che regola con lo score di 17-11 la Bulgaria di Miroslava Mincheva e Samuil Donkov, mentre la finale per il terzo posto premia Polonia 1 di Klaudia Bres e Grzegorz Dlugosz, che piega per 17-13 il Portogallo di Joana Castelao e Joao Costa.

Escono di scena nelle qualificazioni le due coppie azzurre, autrici comunque di una buona prestazione: sesto posto per Italia 1 di Sara Costantino e Federico Nilo Maldini a quota 574-19x, proprio davanti ad Italia 2 di Margherita Brigida Veccaro e Paolo Monna, settimi con 574-16x.