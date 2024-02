Jasmine Paolini incredula per il trionfo a Dubai: “Sono orgogliosa di me stessa, ci ho sempre creduto in ogni partita”

Jasmine Paolini completa l’opera e firma il miglior risultato della carriera, sconfiggendo in rimonta nella rocambolesca finale di Dubai la russa Anna Kalinskaya 4-6 7-5 7-5 e diventando la terza tennista italiana (prendendo in considerazione solo il settore femminile) a vincere un torneo di categoria 1000 o Premier Mandatory.

“Sono davvero sorpresa, non so cosa dire, sono semplicemente felice. È stato un match durissimo, lei ha giocato ad un livello incredibile. Io sono stata brava a rientrare in partita dopo aver perso il primo set:: ho lottato su ogni punto pensando di potercela fare. Sono orgogliosa di me stessa e di quello che sono riuscita a fare”, le prime parole a caldo dopo l’incontro della 28enne toscana.

“Sono felice di averci creduto in ogni partita: ricordo il primo turno, quando ero sotto set e break. Pensavo di perdere quella partita, e invece sono arrivata a vincere il titolo. Il pubblico è stato fantastico, grazie per avermi supportata, ci sono anche un sacco di italiani. Ringrazio anche il mio coach, la Federazione italiana, il fisio e la mia famiglia. Un bacio a tutti loro”, ha aggiunto l’azzurra durante la cerimonia di premiazione.

Con l’exploit di questa settimana sul cemento degli Emirati Arabi Uniti, Paolini fa un balzo di 12 posizioni e diventa n.14 nel ranking WTA con la prospettiva di mettere nel mirino la top10 nei prossimi mesi. Nella Race stagionale Jasmine occupa infatti il sesto posto provvisorio, anche se è ancora troppo presto per poter sognare un eventuale qualificazione alle Finals.