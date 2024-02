Jasmine Paolini entra in top10 nel ranking WTA Race! L’azzurra sogna in grande e può salire ancora…

Jasmine Paolini è entrata di forza nella top-10 della WTA Race, ovvero la classifica che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso e che promuove le migliori otto giocatrici alle WTA Finals che concludono l’annata agonistica. La tennista italiana ha guadagnato 35 punti in United Cup (sconfisse la tedesca Angelique Kerber), 1 punto per il primo turno al WTA 500 di Adelaide (ko contro la spagnola Cristina Bucsa), 240 punti per gli ottavi di finale raggiunti agli Australian Open (si dovette inchinare al cospetto della russa Anna Kalinskaya), 1 punti per lo stop iniziale al WTA 500 di Linz (contro la britannica Katie Boulter) e 10 punti per la sconfitta all’esordio al WTA 1000 di Doha (contro la statunitense Emma Navarro).

La finale raggiunta al WTA 1000 di Dubai le ha permesso di mettere le mani su 650 punti e così l’azzurra si è issata all’ottavo posto della Race con 937 punti all’attivo. Si tratta di un riscontro estremamente rilevante dal punto di vista sportivo e che certifica il buon momento di forma della toscana, capace di fare risultato di peso in uno Slam e in una manifestazione di primaria importanza, grazie a cui è riuscita a non dare particolare peso a due battute d’arresto negative in cui è incappata tra l’avventura sul cemento di Melbourne e la cavalcata negli Emirati Arabi Uniti.

L’azzurra può sognare in grande e scalare ulteriormente la WTA Race. Se riuscisse ad alzare al cielo il trofeo a Dubai, infatti, volerebbe a quota 1.287 punti e si isserebbe addirittura al sesto posto, scavalcando la russa Anna Kalinskaya e la statunitense Coco Gauff. Al momento la graduatoria è guidata dalla bielorussa Aryna Sabalenka con 2.335 punti davanti alla kazaka Elena Rybakina (2.043), la polacca Iga Swiatek diventerà numero 2 in caso di finale a Dubai (2.280) e numero 1 in caso di trionfo nel torneo (2.630 punti). Di seguto la WTA Race aggiornata al 23 febbraio 2024 (top-10).

WTA RACE (al 23 febbraio 2024, top-10)

1. Aryna Sabalenka (Bielorussia) 2.335

2. Elena Rybakina (Kazakhstan) 2.043

3. Iga Swiatek (Polonia) 2.020 (2.280 se raggiunge la finale a Dubai, 2.630 se vince il torneo)

4. Qinwen Zheng (Cina) 1.710

5. Jelena Ostapenko (Lettonia) 1.478

6. Coco Gauff (USA) 1.255

7. Anna Kalinskaya (Russia) 977 (1.237 se raggiunge la finale a Dubai, 1.587 se vince il torneo)

8. Jasmine Paolini (Italia) 937 (1.287 se vince il torneo di Dubai)

9. Dayana Yastremska (Ucraina) 915

10. Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 854