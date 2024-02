Jannik Sinner torna e vince: “È diverso rispetto a prima, lavoriamo per essere pronti. Monfils pericoloso”

Jannik Sinner ha esordito con una bella vittoria al torneo ATP 500 di Rotterdam. Il tennista italiano ha sconfitto l’olandese Botic van de Zandschulp con il punteggio di 6-3, 6-3 e si è così qualificato agli ottavi di finale, dove incrocerà il francese Gael Monfils. Ottimo debutto per l’altoatesino, che ha fatto il proprio ritorno in campo dopo il trionfo agli Australian Open.

Jannik Sinner ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Lavoriamo per questi momenti e per ritornare davanti al pubblico. Abbiamo lavorato tanto a Monaco e poi sono arrivato presto qui per provare il campo. Sono soddisfatto della vittoria, van de Zandschulp è un grandissimo giocatore. La prima partita è sempre un po’ diversa“.

Il tennista italiano si è soffermato anche sullo stato emotivo per la prima partita giocata dopo la vittoria agli Australian Open: “Ora è un po’ diverso rispetto a prima, ma da giocatore devi essere preparato perché i tuoi avversari ti conoscono meglio. Lavoriamo per essere pronti. Ogni partita ha la sua storia, oggi è stata buona. Spero di essere pronto per la prossima partita, che sarà durissima“.

L’azzurrro ha parlato anche del prossimo avversario: “Monfils è veramente pericoloso, è uno dei preferiti dal pubblico e questo fa parte del gioco. Sarà una partita difficile, ogni volta che abbiamo giocato è stato così, lui sta giocando alla grande. Ho visto la sua partita contro Shapovalov e ha giocato bene“.