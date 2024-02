Jannik Sinner in semifinale a Rotterdam: “Nel primo set Raonic ha giocato meglio di me, non è così che vorresti vincere”

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali all’ATP 500 di Rotterdam 2024, portandosi ad una sola vittoria da un nuovo best ranking. L’accesso in finale nel torneo olandese garantirebbe infatti all’azzurro la certezza di superare il russo Daniil Medvedev entro lunedì 26 febbraio, salendo un altro gradino e issandosi al terzo posto della classifica mondiale.

L’altoatesino ha usufruito ieri sera del ritiro per infortunio del canadese Milos Raonic, costretto ad alzare bandiera bianca sull’1-1 del secondo set dopo aver perso al tie-break la frazione inaugurale. “Di sicuro Milos è uno dei giocatori più difficili da affrontare. Giocarci contro è una sfida inusuale. Serve benissimo, io invece ho sbagliato un paio di cose dopo essere andato avanti di un break. Già dai due turni precedenti sto facendo un po’ fatica a ritrovarmi in campo e anche oggi credo che nel primo set Raonic abbia giocato meglio di me. Ho cercato di rimanere mentalmente in partita, anche se alla fine non è così che vorresti vincere. Milos ha già avuto tantissimi infortuni nella sua carriera, gli auguro di recuperare presto”, ha dichiarato Sinner a fine partita.

Sulla riedizione della semifinale dell’anno scorso contro il padrone di casa Tallon Griekspoor: “Fu davvero complicata. Ricordo che l’ultimo set fu un tie-break, quindi questi sono i tipi di partite in cui devi anche goderti l’atmosfera. Sono sicuro che sarà pieno, quindi questo è anche uno dei motivi per cui amo giocare qui. I tifosi sono incredibili. Domani è un nuovo giorno, tutto può succedere, quindi non vedo l’ora“.

Sulle condizioni di gioco a Rotterdam: “Penso che qui i campi siano piuttosto pesanti, ma cambia molto tra le palle nuove e quelle usate. Quindi anche tu devi adattarti, ma questo è il divertimento di questo sport. Ogni settimana si gioca in una situazione diversa e sono felice di essere in semifinale. Proverò a giocare un buon tennis domani (oggi, ndr)“.