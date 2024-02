Italia-Turchia, Qualificazioni Europei basket 2025: programma, orario, tv, streaming

Primo impegno del 2024 per l’Italbasket! Gli Azzurri tornano in campo a diversi mesi di distanza dall’ultima partita ufficiale disputata al Mondiale asiatico del 2023 affrontando giovedì 22 febbraio alle 20:30 a Pesaro la Turchia nelle Qualificazioni agli Europei del 2025.

I ragazzi del Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco, dopo il match di giovedì con i turchi, voleranno in Ungheria per sfidare la Nazionale magiara domenica alle ore 18:00. Il CT friulano ha già diramato una prima lista di quindici convocati, dai quali sceglierà poi i dodici che scenderanno sul parquet dell’impianto marchigiano.

La Turchia di coach Ergin Ataman – ex coach di Fortitudo Bologna ed Efes Istanbul – cercherà di mettere in difficoltà la rappresentativa tricolore, con le due squadre che si sono già affrontate in amichevole a Trento ad agosto 2023 nel primo test amichevole sulla strada della rassegna iridata per Fontecchio e compagni.

Inizio del match previsto alla Vitrifrigo Arena di Pesaro giovedì alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming affidata a SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà invece la diretta LIVE testuale, con aggiornamenti costanti del primo match ufficiale dell’Italbasket del 2024!

