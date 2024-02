A che ora i Mondiali di nuoto 2024 oggi: programma 17 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 17 febbraio, settima e penultima giornata di gare dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) assisteremo a un day-7 in cui le emozioni non mancheranno di certo. In casa Italia si vorrà rimpinguare il medagliere, che attualmente per la specialità tra le corsie prevede 1 oro, 5 argenti, 2 bronzi.

Simona Quadarella sarà l’osservata speciale negli 800 stile libero donne. L’atleta romana, già oro nei 1500 sl in questa sede, vorrà concedere il bis ed entrare nella storia del nuoto italiano perché mai nessuno ha concretizzato la magica doppia nelle distanze menzionate. Ci proverà Simona, motivata anche dal conseguimento del pass olimpico nelle 16 vasche.

Nelle batterie mattutine non ci sono dubbi che le maggiori attenzioni tra le fila azzurre saranno per Benedetta Pilato e Gregorio Paltrinieri. La pugliese, uscita delusa dai 100 rana, vorrà rifarsi nei 50, anche se la condizione non è eccezionale. Da capire soprattutto a livello emotivo come starà Pilato. Di sicuro, dal punto di vista psicologico Paltrinieri sta bene. Il bronzo ottenuto negli 800 sl è stato soddisfacente per la sua interpretazione, ma ora nelle 30 vasche bisognerà replicare e scopriremo anche quanta benzina è rimasta nel serbatoio.

La settima e penultima giornata dei Mondiali 2024 di nuoto sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD, per quanto riguarda le batterie, e su Rai 2 HD per semifinali e finali; in streaming su RaiPlay per batterie, semifinali e Finali. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del day-7.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO 2024 OGGI

Sabato 17 febbraio (orari italiani)

Batterie

7:32 50 stile libero donne

7:57 50 dorso uomini

8:08 50 rana donne

8:19 4×100 stile libero mista

8:37 1500 stile libero uomini

Finali e semifinali (orari italiani)

17:02 50 farfalla donne – Finale

17:09 50 stile libero uomini – Finale

17:16 200 dorso donne – Finale

17:25 50 rana donne – Semifinali

17:42 100 farfalla uomini – Finale

17:50 50 stile libero donne – Semifinali

18:06 50 dorso uomini – Semifinali

18:23 800 stile libero donne – Finale

18:45 4×100 stile libero mista – Finale

AZZURRI IN GARA

Sabato 17 febbraio (orari italiani)

Batterie

7:32 50 stile libero donne (Chiara Tarantino)

7:57 50 dorso uomini (Michele Lamberti)

8:08 50 rana donne (Benedetta Pilato, Anita Bottazzo)

8:19 4×100 stile libero mista (Italia)

8:37 1500 stile libero uomini (Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio)

Finali e semifinali (orari italiani)

18:23 800 stile libero donne – Finale (Simona Quadarella)

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (batterie); Rai 2 HD (semifinali e finali)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport