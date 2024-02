Pallanuoto, Silipo ammette: “Non abbiamo fiducia in noi stessi. Le Olimpiadi vanno meritate”

Una situazione difficile. La Nazionale italiana di pallanuoto femminile manca un’altra occasione per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. La netta sconfitta per 5-10 contro l’Olanda nella semifinale per il raggiungimento del quinto posto ai Mondiali in Qatar è stata lo specchio delle grandi difficoltà delle azzurre in questa rassegna iridata.

Subito un parziale molto pesante nelle prime fasi, le nostre portacolori hanno cercato di rimettere in piedi l’incontro, ma poca efficacia in attacco e grande fatica nell’affrontare delle rivali più strutturate dal punto di vista fisico. E quindi ora ci si giocherà il tutto per tutto.

Venerdì 16 febbraio (ore 08.00 italiane), il Setterosa affronterà il Canada in un quello che è un vero e proprio spareggio per la qualificazione ai Giochi. Chi vincerà staccherà il biglietto per la rassegna a Cinque Cerchi e per questo la formazione allenata da Carlo Silipo è proprio all’ultima chiamata.

“L’obiettivo olimpico è ancora in piedi, dobbiamo fare uno sforzo finale. Importante recuperare energie fisiche e mentali. In particolare sarà necessario avere più fiducia in noi stesse, perché questo aspetto è mancato. Parlando della partita, in difesa all’inizia eravamo troppo larghe e non occupavamo a dovere gli spazi. Loro sono state molto brave a sfruttare la superiorità numerica“, ha raccontato Silipo.

“Contro squadre che hanno una grande elevazione dobbiamo essere più rapide nell’esecuzione del tiro e far girare la palla, non tentare solo la conclusione di potenza. Ora testa alla partita contro il Canada e questo pass ce lo dobbiamo meritare. Ci auguravamo di prenderlo prima, è la quinta volta che siamo arrivate molto vicine al raggiungimento del traguardo per cui stiamo lavorando. Dobbiamo fare quadrato, sono convinto che l’Italia reagirà”, ha concluso il tecnico italiano ai microfoni di RaiSport HD.