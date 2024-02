Pallanuoto femminile, l’Olanda umilia l’Italia: al Setterosa resta lo spareggio col Canada per andare alle Olimpiadi

Altro match point olimpico sprecato per il Setterosa. Ci sarà un vero e proprio spareggio, nella finale per il settimo ed ottavo posto dei Mondiali di Doha, tra Italia e Canada per il pass a Cinque Cerchi verso Parigi 2024. Le azzurre hanno avuto un’altra possibilità, ma nella semifinale del mini torneo per la quinta posizione iridata l’Olanda ha dominato in lungo e in largo imponendosi per 10-5.

Prestazione da dimenticare per le azzurre che hanno iniziato malissimo la sfida e sono andate per lunghi tratti in difficoltà, senza che Carlo Silipo riuscisse a trovare una soluzione adatta per ribaltare la situazione.

Come ormai d’abitudine, il primo quarto è da incubo per le azzurre. Sofia Giustini trova il vantaggio, poi arrivano cinque reti in cinque minuti per le olandesi che, trascinate da Keuning, trovano un break profondissimo e mandano in crisi le atlete italiane. Nel secondo quarto salgono di colpi le azzurre, soprattutto in difesa: l’Olanda, dopo aver trovato il massimo vantaggio sul +5, fanno fatica ad andare a segno e, grazie alle reti di Marletta, Giustini ed Avegno, le azzurre si riavvicinano al -3 a metà gara.

Alla ripresa del gioco Italia ancora perfetta in difesa, ma non arrivano le reti. Il botta e risposta è firmato Palmieri-Van de Kraats, l’Italia accarezza solo per un attimo il -2, poi si blocca nuovamente. A livello offensivo prestazione da dimenticare per le azzurre che nel quarto periodo crollano: l’Olanda torna a dominare, vola sul 10-5 e chiude il match.

Olanda-Italia 10-5

Olanda: Aarts , Wolves , Sleeking , Van Der Sloot 1, Keuning 2, Van De Kraats 3, B. Rogge , Sevenich 1, Joustra , L. Rogge 3, Moolhuijzen , Ten Broek , Buis . All. Doudesis

Italia: Condorelli , Tabani , Galardi , Avegno 1, Giustini 2, Bettini , Picozzi , Bianconi , Palmieri 1, Marletta 1, Cocchiere , Viacava , Banchelli . All. Silipo

Arbitri: Margeta (Slo), Kun (Hun)

Note

Parziali: 5-1 2-3 1-1 2-0