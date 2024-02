Calendario Mondiali nuoto di fondo 2024 oggi: orari 8 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 8 febbraio, andrà in scena all’Old Port di Doha (Qatar) la staffetta 4×1500 del nuoto in acque libere di questi Mondiali 2024. Cala il sipario sulla rassegna iridata del fondo e la prova a squadre regalerà sicuramente spettacolo. In casa Italia ci sono ambizioni, ricordando quanto accaduto circa sei mesi fa a Fukuoka (Giappone), con la conquista dell’oro iridato nella specialità.

Saranno le due ragazze ad aprire, ovvero Giulia Gabbrielleschi in prima frazione e Arianna Bridi in seconda. La toscana, settima ieri nella 5 km, vorrà dare un contributo alla causa per lanciare al meglio questa gara. A seguire la trentina, capace di conquistare il pass olimpico nella 10 km (ottava), ha grandi motivazioni per mettersi al collo una medaglia.

Spetterà poi ai due uomini completare l’opera. Gregorio Paltrinieri è uscito dall’acqua ieri piuttosto contrariato, visti i colpi subiti nel corso della 5 km. Un quinto posto amaro per Greg che sperava di fare decisamente meglio, per questo gli stimoli non mancheranno quest’oggi. E poi Domenico Acerenza, vincitore dell’unica medaglia del fondo per l’Italia a Doha (bronzo nella 5 km), desideroso di fare la differenza come ha già fatto in passato.

L’ultima giornata di gare dei Mondiali di nuoto di fondo a Doha (Qatar), che prevede la disputa della staffetta mista 4×1500, sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO DI FONDO OGGI

Giovedì 8 febbraio (orari italiani)

08.30 Nuoto di fondo: staffetta 4×1500 mixed

AZZURRI IN GARA

Giovedì 8 febbraio (Orari italiani)

08.30 Nuoto di fondo: staffetta 4×1500 mixed (Giulia Gabbrielleschi, Arianna Bridi, Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza)

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV/STEAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay.

Diretta Live testuale: OA Sport.