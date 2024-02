Italia-Brasile, Finale Mondiali beach soccer 2024: programma, orario, tv, streaming

16 anni dopo, è di nuovo Italia-Brasile in finale ai Campionati Mondiali di beach soccer. A Marsiglia, nel 2008, i verdeoro si imposero per 5-3 conquistando il terzo titolo consecutivo mentre gli azzurri hanno poi dovuto attendere sino al 2019 per tornare all’ultimo atto di una rassegna iridata (perdendo con il Portogallo). Dopo due argenti, il Bel Paese va a caccia domani del primo trionfo nella massima competizione globale per nazionali del calcio giocato sulla sabbia.

A Dubai i ragazzi del CT Emiliano Del Duca si sono resi protagonisti di un cammino splendido, vincendo il gruppo A per poi sconfiggere nella fase a eliminazione diretta Tahiti ai quarti e la Bielorussia in semifinale. Il Brasile è arrivato invece al match decisivo per la medaglia d’oro imponendosi nel gruppo D e regolando successivamente Giappone e Iran.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, finale dei Mondiali 2024 di beach soccer. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Rai (palinsesto dettagliato da definire) e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Dubai sono tre ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BRASILE, FINALE MONDIALI BEACH SOCCER

Domenica 25 febbraio

Ore 16.30 Italia vs Brasile – Diretta tv sui canali Rai (palinsesto dettagliato da definire)

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport.