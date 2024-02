Italia-Bielorussia, quando la semifinale dei Mondiali di beach soccer: orario, programma, tv

L’Italia affronterà la Bielorussia nella semifinale dei Mondiali 2024 di beach soccer. L’appuntamento è per sabato 24 febbraio (ore 16.30) sulla sabbia di Dubai (Emirati Arabi Uniti), dove gli azzurri cercheranno il grande colpaccio contro un avversario particolarmente rognoso e agguerrito, capace di battere il Portogallo ai supplementari. La nostra Nazionale ha invece ribaltato Tahiti nei quarti di finale, recuperando da 0-2 e tornando tra le quattro grandi del Pianeta.

I ragazzi del CT Emiliano Del Duca hanno tutte le carte in regola per qualificarsi all’atto conclusivo, dove incrocerebbero la vincente di Brasile-Iran. L’Italia è tornata tra le migliori quattro del Pianeta dopo cinque anni: nel 2019 i nostri portacolori persero l’atto conclusivo contro il Portogallo, nel 2015 e nel 2017 vennero battuti da Russia e Iran nel match per il terzo posto, nel 2008 si inchinarono al Brasile in finale

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Bielorussia, semifinale dei Mondiali 2024 di beach soccer. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Rai (palinsesto dettagliato da definire) e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Dubai sono tre ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BIELORUSSIA, SEMIFINALE MONDIALI BEACH SOCCER

Sabato 24 febbraio

Ore 16.30 Italia vs Bielorussia – Diretta sui canali Rai (palinsesto dettagliato da definire)

PROGRAMMA ITALIA-BIELORUSSIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta Live testuale: OA Sport.