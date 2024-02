Calendario semifinali Mondiali beach soccer 2024: orari Italia-Bielorussia e Brasile-Iran, tv, streaming

Sabato 24 febbraio (ore 16.30) la Nazionale italiana di beach soccer sarà nuovamente protagonista sulla sabbia del Mondiale 2024 di Dubai. Gli azzurri sono usciti vincitori della sfida dei quarti di finale contro Tahiti per 5-2 e hanno conquistato l’accesso alle semifinali della fase finale della rassegna iridata. Sul loro cammino ci sarà la Bielorussia e si prospetta un incontro complicato.

La formazione allenata da Nico Alvarado, dopo aver brillato nella fase a gironi grazie successi 6-4 al Senegal, 3-1 al Giappone, 4-1 alla Colombia, hanno sconfitto una delle squadre più quotate, il Portogallo, ai supplementari. Un risultato storico per la compagine dal momento che alla terza partecipazione assoluta mai aveva superato il girone. La Nazionale vorrà farsi trovar pronta, tornando tra le prime quattro dei Mondiali dopo cinque anni: nel 2019 i nostri portacolori persero l’atto conclusivo contro i portoghesi.

A precedere la sfida degli azzurri, alle 15.00 ci sarà il confronto tra Iran e Brasile. Gli iraniani si sono imposti in un match molto tirato contro i padroni di casa degli Emirati Arabi Uniti per 2-1, mentre i verdeoro hanno regolato piuttosto nettamente i giapponesi 8-4. Sulla carta la squadra favorita è quella verdeoro che vanta tra le sue fila giocatori di altissimo livello: Bobo fra i pali, l’eterno Bruno Xavier, Catarino, Datinha, Mauricinho, Felipe e il miglior giocatore al mondo Rodrigo sono a disposizione del tecnico Marco Octavio, che in passato aveva allenato l’Iran.

Di seguito il tabellone, il calendario, il programma, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali dei Mondiali 2024 di beach soccer. La copertura televisiva della partita tra Italia e Bielorussa sarà garantita da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Fifa+. Su quest’ultima piattaforma streaming a pagamento si potrà seguire l’altra semifinale tra Brasile e Iran.

CALENDARIO SEMIFINALI MONDIALI BEACH SOCCER 2024

Sabato 24 febbraio

15.00 Iran vs Brasile

16.30 Italia vs Bielorussia

PROGRAMMA MONDIALI BEACH SOCCER: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD per il match tra Italia e Bielorussia; non prevista per Brasile-Iran.

Diretta streaming: Rai Play solo per il match tra Italia e Bielorussa; Fifa+ per entrambe le semifinali.

Diretta Live testuale: OA Sport per la partita dell’Italia.