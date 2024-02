Il Settebello è la prima squadra qualificata alle Olimpiadi! La situazione di Setterosa, volley e basket verso Parigi 2024

Il Settebello è la prima squadra italiana ad essersi qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024. I ragazzi del CT Sandro Campagna sono riusciti a staccare il pass grazie al successo odierno sugli USA, valso l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto. Gli azzurri si sono così meritati il tagliando per i Giochi, dove cercheranno di essere assoluti protagonisti e proveranno a conquistare una medaglia. L’auspicio è che l’Italia riesca a portare alcune squadre nella capitale francese, nei fatti restano altre quattro possibilità per rimpinguare il contingente tricolore negli sport di squadra.

Il Setterosa, che era assente a Tokyo 2020, spera di fare festa già nella giornata di lunedì 12 febbraio. La Nazionale di pallanuoto femminile dovrà battere la Grecia nel quarto di finale dei Mondiali per meritarsi il biglietto per l’evento più importante dell’anno. Va ricordato che a Doha vengono messi in palio due tagliandi a cinque cerchi e se li stanno contendendo Italia, Ungheria e Canada (le magiare incroceranno l’Olanda ai quarti, le nordamericane non dovrebbero avere speranze contro la Spagna).

Se l’Italia dovesse perdere contro le elleniche, allora dovrà giocarsi il pass nel tabellone a eliminazione diretta per il quinto posto: la semifinale sarebbe contro la perdente di Ungheria-Olanda, l’eventuale finale contro chi avrà la meglio in Canada-Australia (nordamericane ampiamente sfavorite contro la Spagna, oceaniche designate vittime sacrificali degli USA). Se sarà Italia-Ungheria allora sarà un vero e proprio spareggio, visto che dall’altra parte del tabellone il Canada dovrebbe regolare l’Australia e qualificarsi ai Giochi: chi perderebbe tra azzurre e magiare verrebbe verosimilmente escluso dalle Olimpiadi. Se sarà Italia-Olanda (e dunque con l’Ungheria già a Parigi), allora le azzurre dovranno vincere e poi giocarsi il pass nello scontro diretto contro il Canada.

L’Italia del volley non è riuscita a qualificarsi alle Olimpiadi attraverso i tornei preolimpici della passata stagione e dunque tutto dovrà passare attraverso il ranking FIVB. La graduatoria internazionale stilata al termine della fase preliminare della Nations League (conclusione il 16 giugno per le donne, il 23 giugno per gli uomini) assegnerà gli ultimi cinque pass per i Giochi, tenendo però presente l’obbligo del criterio di rappresentanza continentale (tra gli uomini un pass è obbligatoriamente indirizzato a una squadra africana, tra le donne uno per la migliore africana e uno per la migliore asiatica).

L’Italia è al momento ben piazzata nella classifica mondiale, ma dovrà ottenere dei buoni risultati nelle dodici partite da giocare in Nations League. Al momento gli uomini sono terzi alle spalle delle già qualificate Polonia e USA, davanti alle già qualificate Giappone e Brasile. Gli azzurri sarebbero al momento qualificati insieme ad Argentina, Slovenia, Serbia (l’Egitto sarà la migliore africana): il vantaggio sulle prime escluse è enorme, visto che si tratta di 106 punti su Cuba e 128 sull’Olanda. Le donne sono invece quinte alle spalle delle già qualificate Turchia, USA, Brasile, Serbia. Le azzurre sarebbero al momento qualificate insieme a Cina, Giappone, Olanda (il Kenya sarà la migliore africana): il vantaggio sulle prime escluse è rilevante visto che si parla di 73 punti sul Canada e 110 sulla Germania.

L’Italia del basket si giocherà il tutto per tutto nel torneo preolimpico in programma a San Juan (Porto Rico) dal 2 al 7 luglio. Gli uomini del CT Gianmarco Pozzecco saranno impegnati in un mini-girone con il rognoso Porto Rico e il modesto (sulla carta…) Bahrain: le prime due accederanno alle semifinali, dove si incroceranno con le compagini provenienti all’altro mini-raggruppamento composto da Lituania, Costa d’Avorio e Messico. Semifinali e finale da dentro o fuori, chi riuscirà a vincere si qualificherà ai Giochi. Gli azzurri dovranno vedersela soprattutto con la fortissima Lituania, senza appunto sottovalutare Porto Rico: dopo aver battuto la Serbia a Belgrado per qualificarsi a Tokyo 2020, i nostri portacolori inseguiranno una nuova impresa.