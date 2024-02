Il Milan batte il Napoli, Fiorentina e Atalanta a valanga in Serie A: risultati e classifica

Oggi si sono giocate cinque partite valide per la 24ma giornata della Serie A. Il Milan ha sconfitto il Napoli per 1-0 con il gol di Hernandez al 25′ e così i rossoneri si confermano al terzo posto, mentre i Campioni d’Italia continuano a stentare e sono noni.

L’Atalanta ha vinto per 4-1 in casa del Genoa: vantaggio della Dea con De Ketelaere al 22′, pareggio di Malinovsky al 51′, Koopmeiners riporta avanti gli orobici e poi sono giunte le reti di Zappacosta e Toure in pieno recupero. L’Atalanta si conferma al quarto posto a -10, con tre lunghezze di vantaggio sul Bologna, capace di travolgere il Lecce con un secco 4-0 (da segnalare la doppietta di Orsolini, accompagnata dalla reti di Beukema e Odgaard).

La Fiorentina ha liquidato il Frosinone con un secco 5-1, tornando alla vittoria dopo aver raccolto solo un punto nelle ultime quattro giornate. Da segnalare il primo gol in maglia viola di Belotti, reti anche per Ikone, Martinez Quarta, Gonzalez e Barak. Pareggio a reti bianche tra Milan e Napoli.

RISULTATI SERIE A OGGI

Fiorentina-Frosinone 5-1

Bologna-Lecce 4-0

Monza-Verona 0-0

Genoa-Atalanta 1-4

Milan-Napoli 1-0

CLASSIFICA SERIE A

Inter 60*, Juventus 53*, Milan 52, Atalanta 42*, Bologna 39*, Roma 38, Fiorentina 37*, Lazio 37*, Napoli 35*, Torino 33*, Monza 30, Genoa 29, Lecce 24, Frosinone 23, Empoli 21, Sassuolo 20*, Udinese 19*, Verona 19, Cagliari 18, Salernitana 13. *= 1 partita in meno.