IGTC, Porsche torna a vincere la 12h Bathurst. 5° posto per Valentino Rossi

Manthey EMA Porsche #912 vince la Repco Bathurst 12 Hour, prima prova dell’Intercontinental GT Challenge e del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. Matt Campbell/Laurens Vanthoor/Ayhancan Güven trionfano sul Mt. Panorama precedendo Kenny Habul/Jules Gounon/Luca Stolz (SunEnergy 1 Racing Mercedes #75) e Christopher Haase/Kelvin van der Linde/ Liam Talbot (Wash It – Audi Sport Team MPC #22). 5° posto per Valentino Rossi, presente con BMW e WRT in compagnia di Maxime Martin e Raffaele Marciello.

Porsche e BMW hanno continuato a lottare dopo le prime quattro avvincenti ore di battaglia. Laurens Vanthoor (Manthey EMA #912) ha tenuto a bada nella quinta ripartenza la BMW M4 GT3 #46 di Valentino Rossi, unica auto di Vincent Vosse rimasta in pista. Il team belga ha infatti perso la temibile BMW #32, out con dopo un impatto in curva 3-4.

Il ‘The Cutting’ ed un doppiaggio da affrontare ha tradito Charles Weerts, belga che stava provando ad inseguire la testa del gruppo con la gemella #46. Niente da fare per il compagno di box di Sheldon van der Linde e Dries Vanthoor, assoluti protagonisti della manifestazione durante le prime cinque ore.

Dopo lo scoccare della metà gara tutto è stato rimesso in discussione con l’arrivo della pioggia. Il maltempo ha colpito il Mt. Panorama, Porsche ha tenuto il controllo delle operazioni nonostante una concitata fase ai box con tutti gli equipaggi che si sono fermati per mettere passare alle gomme da bagnato.

La ripresa delle ostilità ha portato ad una doppia penalità in testa alla corsa per la Porsche #912 e per la BMW #46 di WRT. Il leader provvisorio è stato sanzionato per un’infrazione ai box, Matt Campbell è subito rientrato in pit lane in corrispondenza l’ingresso della 7a Safety Car per un problema in curva 3-4. Il fresco vincitore della Rolex 24 at Daytona è quindi dovuto tornare subito nella corsia dei box alla ripresa delle ostilità per scontare il drive-through imposto dalla direzione gara.

La Porsche #912 è precipitata in 12a posizione davanti alla BMW #46 di Marciello, colpevole per aver colpito la linea bianca all’uscita della corsia dei box. La pista si è progressivamente asciugata con il passare dei minuti, la 12h Bathurst 2024 ha cambiato nuovamente volto a poco più di quattro ore dalla conclusione.

Il danese Bastian Buus (Phantom Global Team75 Bernhard Porsche #13) e lo spagnolo Daniel Juncadella (Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo #77) si sono ritrovati in prima ed in seconda piazza, mentre Campbell e Marciello regalavano spettacolo nel chiaro intento di risalire lo schieramento nel minor tempo possibile.

La pioggia è tornata puntuale con la ripartenza dall’ottava bandiera gialla, tutti si sono fermati per rimontare la mescola da bagnato. Campbell ha avuto la meglio, Manthey EMA Porsche #912 è tornata in vetta davanti alla Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo #77 ed ha subito tentato di fare selezione in un tracciato sempre più impegnativo.

Nonostante due penalità, la Porsche #912 è quindi tornata a dettare legge, nessuno è stato in grado di fronteggiare la competitiva vettura affidata a Matt Campbell/Laurens Vanthoor/Ayhancan Güven. La pista è rimasta bagnata a lungo, una condizione che storicamente ha sempre avvantaggiato le auto di Weissach nei confronti dei rivali.

Tutto è cambiato a 45 minuti dalla fine con una nuova Safety Car per un problema in curva 2. Il gruppo si è ricompattato, i protagonisti sono ripartiti con gomme slick e con un tracciato in perfette condizioni dopo una lunga perturbazione. Matt Campbell ha gestito le danze con la propria Porsche, il padrone di casa ha dovuto vedersela con Jules Gounon (SunEnergy1 Racing Mercedes #75), Janox Evans #13 e Maxime Martin #46.

Manthey EMA Porsche #912 ha allungato e colto una bellissima affermazione, mentre Gounon ha dovuto respingere un deciso assalto nel finale da parte di Evans e Martin. Il #13 ed il #46 dello schieramento hanno provato a sorprendere l’andorrano di SunEnery1 Racing, un tentativo che ha favorito il recupero di Christopher Haase (Wash It – Audi Sport Team MPC #22).

Porsche precede quindi Mercedes ed Audi dopo dodici intense ore di bagarre, BMW si accontenta della quinta piazza conclusiva con Valentino Rossi/Raffaele Marciello/Maxime Martin alle spalle di Phantom Global Team75 Bernhard Porsche #13. Per il secondo anno consecutivo il marchio bavarese non riesce a fare la differenza nell’impegnativo round australiano dell’IGTC, una sfida che puntualmente nonj manca di regalare emozioni

Prossimo evento del GTWC Australia a Phillip Island ad aprile, mentre dovremo attendere fino a giugno per assistere alla 24h del Nuerburgring valida come secondo dei quattro dell’Intercontinental GT Challenge. Non si ferma in ogni caso il calendario delle ruote coperte, l’appuntamento è infatti tra due settimane presso il Lusail International Circuit con il via del FIA World Endurance Championship 2024.

LA CLASSIFICA FINALE 12H BATHURST

1 912 RUN PRO Matt Campbell Porsche 992 GT3R 275 51.3992 50.3529 32.9234 31.6196 41.3028 40.6682 2:05.6254 2:03.0645 13

2 75 RUN PRO Jules Gounon Mercedes-AMG GT3 275 2.6336 2.6336 50.8663 50.3182 32.7300 31.9842 41.0369 40.7674 2:04.6332 2:03.2615 12

3 22 RUN PRO Christopher Haase Audi R8 LMS Evo II 275 3.7791 1.1455 50.9613 50.5513 31.9342 31.6247 41.1087 40.9046 2:04.0042 2:03.3176 13

4 13 RUN PRO Jaxon Evans Porsche 992 GT3R 275 5.4038 1.6247 50.7887 50.3950 32.5588 31.7952 41.1271 40.6594 2:04.4746 2:02.9897 11

5 46 RUN PRO Maxime Martin BMW M4 GT3 275 5.8695 0.4657 51.2005 50.4498 32.2707 31.9798 41.0182 40.6555 2:04.4894 2:03.3179 13

6 888 RUN PRO Mikael Grenier Mercedes-AMG GT3 Evo 275 7.3295 1.4600 50.9585 50.5807 32.3914 31.9799 41.1464 40.8245 2:04.4963 2:03.5313 15

7 222 RUN PRO Cam Waters Mercedes-AMG GT3 275 16.1615 8.8320 51.9909 50.9065 33.4244 31.9490 42.3824 41.1522 2:07.7977 2:04.2813 14

8 130 RUN PRO Maro Engel Mercedes-AMG GT3 275 30.6198 14.4583 51.1751 50.5806 33.8571 31.7071 41.3788 40.8775 2:06.4110 2:03.3568 15

9 911 RUN PAM Alessio Picariello Porsche 991 GT3R Spe 274 1 lap 1 lap 51.5337 50.4356 32.9170 31.6562 42.0006 40.9203 2:06.4513 2:03.2480 13

10 27 RUN PAM Ross Gunn Mercedes-AMG GT3 274 1 lap 29.5215 51.4512 50.7435 32.4307 31.8357 41.1214 40.8987 2:05.0033 2:03.8223 16