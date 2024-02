Hockey pista: Trissino vince e si porta a -3 da Forte dopo la ventunesima giornata di Serie A1

Forte dei Marmi frena, Trissino ne approfitta ed accorcia le distanze. Si avvicinano alla vetta i Campioni d’Italia dopo la ventunesima giornata del Campionato di Serie A1 2023-2024 di hockey su pista, trovandosi adesso a tre punti rispetto ai toscani, leader con 56.

Ma andiamo con ordine. La compagine veneta ha avuto la meglio su Montebello per 2-4 nel posticipo del turno, mettendo in discesa la partita già dalla prima frazione, terminata con un rotondo 0-3. Ieri invece Forte non è andata oltre il 3-3 nel derby fuori casa contro il Follonica, rendendosi artefice di un match combattuto e pareggiato al 14:12 con un goal di Ipinazar. Bene anche la terza della classe Sarzana che vince con merito lo scontro con Valdagno per 4-2

Va KO invece Sandrigo, caduta bruscamente sul campo del Lodi per 6-1. Successo in esterna importante poi per Giovinazzo, abile a superare di misura il Monza per 3-4. Da citare poi la passeggiata di Grosseto sulla pista di Vercelli (0-10) e la vittoria di Bassano in casa del Breganze per 1-2.

La prossima giornata del Campionato di Serie A1 si disputerà il 2 marzo.