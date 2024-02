Hockey pista: Sarzana, Bassano e Follonica vincono nel mercoledì di Serie A1

Si completa il quadro della ventesima giornata dedicata alla Serie A1 2023-2024 di hockey su pista. Oggi, mercoledì 21 febbraio, si sono infatti disputati ben tre incontri, dove a spuntarla sono state Sarzana, Bassano e Follonica.

La squadra ligure nello specifico ha regolato Giovinazzo con il risultato di 4-6, raggiungendo così 44 punti in classifica piazzandosi a sei lunghezze da Trissino (al momento seconda con 50 punti).

Tutto facile poi per Bassano, squadra che ha sconfitto per 4-2 il Monza tra le mura amiche. Successo in esterna infine per Follonica, passata per 0-5 sul campo del Valdagno. Un risultato che consolida il quarto posto in classifica per i toscani, a -1 da Sarzana e con un solco di otto punti su Grosseto.

La Serie A1 di hockey su pista tornerà il 24 febbraio.