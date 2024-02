Hockey pista: il punto sulla Serie A1 e la WSE Cup

L’intenso fine settimana dell’hockey pista italiano e internazionale si è concluso. Ecco come sono andate le cose fra Serie A1 e la WSE Cup, dove si sono rispettivamente giocate la 20a giornata della stagione regolare e l’andata dei quarti di finale.

Serie A1

Nelle partite disputate, in attesa poi dei posticipi di mercoledì prossimo, 21 febbraio, le partite hanno visto Sandrigo e Montebello pareggiare sull’1-1, Grosseto battere Breganze 4-2 e Forte dei Marmi imporsi per 7-2 sul Lodi. Di seguito i risultati e la classifica momentanea.

CAMPIONATO SERIE A1 – 20a GIORNATA – SABATO 17 E POSTICIPI COPPE EUROPEE MERCOLEDI 21 FEBBRAIO 2024

17/2/24 ore 20:45 Telea Medical Sandrigo H. Tierre Chimica Montebello H. 1-1 17/2/24 ore 20:45 C.P. Grosseto 1951 VenetaLab H.Breganze 4-2 17/2/24 ore 20:45 Centro Porsche Firenze V.H.Forte Amatori Wasken Lodi 7-2 – Hockey Trissino Engas H.Vercelli 10-0 21/2/24 ore 20:45 Ubroker H.Bassano 1954 TeamServiceCar H.R.C. Monza 21/2/24 ore 19:00 Indeco A.F.P. Giovinazzo Gamma Innovation H.Sarzana 21/2/24 ore 20:45 Why Sport H.C. Valdagno Follonica H.1952

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Centro Porsche Firenze V.H.Forte 55 20 90 V-V-V 2 Hockey Trissino 50 20 70 V-V-V 3 Gamma Innovation H.Sarzana 41 20 16 S-V-V 4 Consorzio Maremmano Cave Follonica 40 20 23 V-V-V 5 Amatori Wasken Lodi 36 20 21 V-P-S 6 Edilfox C.P. Grosseto 1951 36 21 14 S-V-V 7 Why Sport H.C. Valdagno 32 20 15 V-V-S 8 Telea Medical Sandrigo H. 28 20 1 S-V-P 9 Tierre Chimica Montebello H. 23 20 -4 S-P-P 10 Ubroker H.Bassano 1954 21 20 2 S-S-S 11 TeamServiceCar H.R.C. Monza 20 19 8 V-S-S 12 VenetaLab H.Breganze 12 20 -43 S-S-S 13 Indeco A.F.P. Giovinazzo 8 20 -59 S-S-S 14 Engas H.Vercelli 0 0 0

WSE CUP

Nell’andata dei quarti di finale, vi sono da registrare il 3-3 del Follonica – in casa contro i lusitani del Murches, e il larghissimo 8-1 con cui il Follonica ha ipotecato la Final Four della competizione stendendo 8-1 il Monza nel derby tutto italiano. Da non dimenticare, infine, il 2-1 subito dal Valdagno, in casa degli spagnoli dell’Igualada.

QF1 – 21:00 (CET) 20:00 (GMT) – Follonica Hockey (ITA) x GRF Murches (POR) = 3-3

QF2 – 20:00 (CET) 19:00 (GMT) – CP Voltregà Movento Stern (SPA) x HC Braga (POR) = 8-3

QF3 – 21:00 (CET) – Gamma Innovation Hockey Sarzana (ITA) x TeamServiceCar HRC Monza (ITA) = 8-1

QF4 – 20:30 (CET) – Igualada RIgat HC (SPA) x HC Valdagno (ITA) = 2-1