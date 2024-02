Hockey ghiaccio: Bolzano batte Val Pusteria nel derby, Asiago va ko

Il martedì sera dell’ICE Hockey League è andato ufficialmente in archivio. Tutte e tre le formazioni italiane all’interno del torneo erano impegnate, in virtù del derby fra Val Pusteria e Bolzano e del confronto che ha riguardato l’Asiago. Ecco come sono andate le cose.

Il match tutto italiano è stato vinto dal Bolzano, per 4-5 all’overtime, sulla pista del Val Pusteria. Partita incredibile: “Lupi” avanti 4-0 dopo un tempo e qualche spicciolo di gioco, per effetto delle reti di Mantinger, Akeson, Hannoun e Morley, poi però la svolta. Le “Volpi” riaprono incredibilmente la contesa: McClure sigla il 4-1 con cui si va all’ultimo riposo.

Nel terzo periodo è solo Bolzano: Frigo per il 4-2, Ford per il 4-3 e immediatamente dopo Alberga per il 4-4 che vale l’overtime.

La gara non ha un padrone sino a quando Teves non piazza la zampata che regala al Bolzano una vittoria clamorosa.

Nella sfida fra Asiago e Villach, i veneti gettano alle ortiche tutto andando due volte in vantaggio ma facendosi poi riprendere, sul 2-2 da Desjardins, e poi superare nella fase finale del match (2-4), per effetto dei gol di Hughes e Golod, quest’ultimo in regime di “Empty Net” (a porta vuota).

L’ICE Hockey League tornerà di scena il prossimo 16 febbraio. Per l’Italia torneranno in pista il Bolzano e l’Asiago.

Foto: Antonello Vanna