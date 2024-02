Hockey ghiaccio: tutti i risultati dell’Alps Hockey League di sabato 24 febbraio

La serata di sabato 24 febbraio dell’Alps Hockey League di hockey su ghiaccio è andata ufficialmente in archivio. Tanti sono i risultati maturati: esiti che hanno determinato la griglia playoff e pre-playoff sia per le squadre italiane sia per quelle straniere.

I verdetti per le formazioni italiane

Gherdeina e Unterland Cavaliers accedono ai pre-playoff dove si scontreranno l’una contro l’altra, in un turno che vedrà anche il Merano opporsi al Kitzbühel. Renon, Cortina e Vipiteno Broncos direttamente ai playoff, assieme ai Red Bull Hockey Juniors, all’EK Die Zeller e all’EC Bregenzerwald.

I tabellini del 24 febbraio dell’Alps Hockey League

Master Round:

Red Bull Hockey Juniors – S.G. Cortina Hafro 0:1 (0:0,0:0,0:1)

Referees: BROCK, VOICAN, Kanyo, Weiss

Goals SGC: 0:1 SGC Sanna M. (58:43 / Doherty T. ,Lacedelli R. / EQ)

Wipptal Broncos Weihenstephan – Rittner Buam SkyAlps 6:7 OT (3:1,2:1,1:4,0:1)

Referees: KAINBERGER, MOSCHEN, Eisl, J. Seewald

Goals WSV: 1:0 WSV Conci D. (04:07 / Gschliesser F. ,Soraruf D. / EQ), 2:0 WSV Gschliesser F. (06:15 / Conci D. ,Brunner A. / EQ), 3:1 WSV Niccolai A. (12:15 / Capannelli A. ,Cianfrone B. / EQ), 4:1 WSV Cianfrone B. (28:49 / Capannelli A. ,Soraruf D. / EQ), 5:2 WSV Conci D. (33:00 / Cianfrone B. ,Livingston J. / EQ), 6:3 WSV Conci D. (56:56 / Sanvido C. ,Gschliesser F. / EQ)

Goals RIT: 2:1 RIT Fink K. (09:41 / Coatta M. ,Szypula E. / EQ), 4:2 RIT Kostner J. (29:31 / Giacomuzzi A. ,Spinell M. / EQ), 5:3 RIT Coatta M. (48:07 / Szypula E. ,Fink K. / EQ), 6:4 RIT Quinz S. (57:05 / Prast J. ,Öhler R. / EQ), 6:5 RIT Coatta M. (57:57 / Szypula E. ,Hjorth E. / EQ), 6:6 RIT Hjorth E. (59:38 / Ginnetti C. ,Fink K. / PP), 6:7 RIT Prast J. (62:55 / Marzolini M. ,Szypula E. / EQ)

EC Bregenzerwald – EK Die Zeller Eisbären 2:3 OT (0:0,1:0,1:2,0:1)

Referees: HOLZER, LEHNER, Legat, Wendner

Goals ECB: 1:0 ECB Pöschmann P. (38:34 / Tschofen M. ,Fässler K. / EQ), 2:2 ECB Pöschmann P. (55:04 / Auvinen H. ,Ossipov R. / PP)

Goals EKZ: 1:1 EKZ Seppänen J. (44:38 / Pfeffer J. ,Wilenius T. / PP), 1:2 EKZ Seppänen J. (50:06 / Dinhopel T. ,Altuhov I. / EQ), 2:3 EKZ Alagic A. (64:22 / Pfeffer J. ,Lahoda A. / PP)

Qualification Round A:

HC Gherdeina valgardena.it – HC Meran/o Pircher 3:5 (0:1,2:0,1:4)

Referees: EGGER, RUETZ, Brondi, Fleischmann

Goals GHE: 1:1 GHE Kasslatter H. (28:38 / Sölva M. ,Messner L. / EQ), 2:1 GHE McGowan B. (39:22 / De Luca A. ,Brugnoli J. / EQ), 3:4 GHE Messner L. (58:37 / Cristellon Y. ,McGowan B. / EQ)

Goals HCM: 0:1 HCM Ritchie N. (12:50 / Gellon D. ,Anderson C. / EQ), 2:2 HCM Garreffa J. (45:42 / Tomasini P. ,Ricci F. / EQ), 2:3 HCM McNally B. (46:02 / Pietroniro K. ,Beber P. / EQ), 2:4 HCM Ansoldi L. (49:55 / Borgatello C. ,Tomasini P. / EQ), 3:5 HCM Garreffa J. (59:39 / McNally B. ,Pietroniro K. / EQ)

SIJ Acroni Jesenice – Steel Wings LINZ AG 7:1 (3:1,2:0,2:0)

Referees: BULOVEC, REZEK, Arlic, Bergant

Goals JES: 1:0 JES Jezovsek Z. (02:42 / Sodja U. ,Urukalo Z. / EQ), 2:1 JES Jezovsek Z. (07:31 / Cimzar T. ,Selan M. / EQ), 3:1 JES Selan M. (08:55 / Pance E. ,Jezovsek Z. / PP), 4:1 JES Jezovsek Z. (20:41 / Cimzar T. ,Urukalo Z. / EQ), 5:1 JES Jezovsek Z. (31:47 / Kumanovic L. / EQ), 6:1 JES Selan M. (54:08 / Sodja U. ,Cimzar T. / PP), 7:1 JES Pance E. (59:47 / Cimzar T. ,Jezovsek Z. / PP)

Goals SWL: 1:1 SWL Saha M. (05:16 / Dorion M. ,Persson W. / PP)

Qualification Round B:

Hockey Unterland Cavaliers – EC-KAC Future Team 3:0 (1:0,1:0,1:0)

Referees: SPIEGEL, VIRTA, De Zordo, Jäger

Goals HCU: 1:0 HCU Kaufmann M. (17:30 / Girardi D. ,Sullmann A. / EQ), 2:0 HCU Kaufmann M. (33:32 / Markkula M. ,Sullmann A. / SH), 3:0 HCU Hällfors E. (53:01 / Käyrä A. ,Markkula M. / EQ)

EHC Lustenau – SHC Fassa Falcons 7:3 (3:2,3:1,1:0)

Referees: OREL, PINIE, Puff, Wucherer

Goals EHC: 1:2 EHC Krammer A. (09:04 / Pietilä V. ,Pakaslahti A. / EQ), 2:2 EHC Shikera J. (14:25 / Hrdina S. ,Pietilä V. / EQ), 3:2 EHC König D. (16:54 / Pakaslahti A. ,Shikera J. / EQ), 4:3 EHC Haberl L. (27:46 / Hrdina S. ,Meduseljac M. / EQ), 5:3 EHC Kukkola V. (30:31 / Pietilä V. ,Pakaslahti A. / PP), 6:3 EHC König D. (33:55 / Oberscheider D. ,Pietilä V. / SH), 7:3 EHC Kukkola V. (52:12 / Pietilä V. ,Pakaslahti A. / PP)

Goals FAS: 0:1 FAS Schiavone D. (03:25 / Rossi S. ,De Toni E. / PP), 0:2 FAS Schiavone D. (08:19 / De Toni E. ,Forte F. / EQ), 3:3 FAS Biondi L. (24:33 / Rossi S. / EQ)