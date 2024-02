Hockey ghiaccio: Ritten vince ancora in Alps League. Successo anche per Gherdeina

Prosegue il periodo positivo di Ritten. La squadra italiana ha vinto l’ennesima partita consecutiva nella fase vincitori del Campionato Alps League 2023-2024 di hockey su ghiaccio, occupando il primo posto della mini classifica con 22 punti.

Un risultato arrivato grazie al successo in esterno contro lo Zeller Eisbaren, terminato con il risultato largo di 2-5 in un match davvero mai messo in discussione. Renon passa infatti in vantaggio già nel primo periodo, salvo poi prendere il largo nel secondo segnando tre reti, aumentando di un’unità poi nell’ultimo atto.

Nella cosiddetta fase “perdenti” spicca invece la vittoria in esterna di Gherdeina, abile a regolare lo Steel Wings Linz per 1-4, mentre Fassa ha perso di misura contro il Kitzbuhel, arrendendosi per 5-2.

L’Alps League tornerà domani, domenica 18 febbraio.