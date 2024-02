Hockey ghiaccio: Cortina e Renon vincono nel Master Round di Alps League

Il martedì sera dell’Alps Hockey League di hockey su ghiaccio regala alle squadre italiane due successi nella fase del Master Round 2023-2024.

Nel confronto tutto nostrano fra Cortina e Vipiteno Broncos, sono stati i primi a prevalere nettamente con il risultato di 3-0: dopo lo 0-0 dei primi venti minuti, i padroni di casa si sono scatenati andando in vantaggio con Juhola e poi chiudendo il confronto grazie alle reti, nel terzo periodo, di Cuglietta e Adami.

Affermazione esterna di peso invece per il Renon, impostosi 1-3 in casa dei Red Bull Hockey Juniors. Dopo il botta e risposta sull’asse Prast-Vinzens, a fare la differenza per gli ospiti sono state, nel terzo troncone di gara, le griffe di Fink e Coatta.

Il Master Round del campionato torna domani in scena: in programma c’è il match fra l’EC Bregenzerwald e i Vipiteno Broncos.