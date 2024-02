Goran Ivanisevic smentisce i media serbi: “Djokovic non ha perso contro Sinner perché stava male”

Novak Djokovic non stava bene contro Jannik Sinner nelle semifinali degli Australian Open 2024? Negli ultimi giorni i media serbi hanno avanzato delle ipotesi circa la prestazione del n.1 del mondo contro il tennista altoatesino, ritenendo che il virus influenzale che aveva colpito Nole nel corso delle due settimane a Melbourne fosse tornato a farsi sentire.

Un’argomentazione di cui il diretto interessato non ha fatto cenno, limitandosi a dire in conferenza stampa di aver giocato male e complimentandosi con Sinner per la grande prova. “Mi ha completamente dominato, è stato migliore di me in ogni aspetto“, le parole di Djokovic.

A conferma di ciò ci sono anche le dichiarazioni del tecnico del campione nativo di Belgrado, Goran Ivanisevic, che in un’intervista a sportklub.n1info.rs ha chiarito: “Se contro Sinner non sei al 100% hai ben poco da chiedere, ma puoi perderci anche se sei al massimo. Djokovic stava bene, quella partita è andata così. Non è una tragedia. Prima o poi avrebbe dovuto perdere: se proprio doveva sono contento abbia perso contro Jannik“.

Parole di grande rispetto e stima del coach croato nei confronti del tennista italiano, cosa non nuova se si vanno a considerare le dichiarazioni in passato di Ivanisevic nei confronti di Sinner. Un Djokovic che sta trascorrendo una vacanza in Italia a Bolzano, ironia della sorte nel territorio di cui è originario proprio il 22enne nostrano. Da programma, Nole dovrebbe disputare i Masters1000 di Indian Wells e di Miami.