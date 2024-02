ATP Rotterdam, Daniil Medvedev non ci sarà! Sinner diventa testa di serie n.1

Dal 12 al 18 febbraio l’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi) terrà banco. Un evento molto prestigioso, che richiamerà l’attenzione dei tennisti più forti del circuito ATP. Non ci sarà però chi era designato come testa di serie n.1, ovvero il russo Daniil Medvedev. Il moscovita ha deciso di non affrontare gli sforzi della settimana in territorio neerlandese e quindi sarà Jannik Sinner la testa di serie n.1

L’altoatesino, reduce dal successo nella Finale degli Australian Open proprio contro Medvedev, sarà quindi il n.1 del seeding, in un tabellone che annovera tennisti di alta qualità. Il riferimento è all’altro russo Andrey Rublev (n.2), al danese Holger Rune (n.3), al polacco Hubert Hurkacz (n.4), all’australiano Alex de Minaur (n.5), al bulgaro Grigor Dimitrov (n.6), al francese Ugo Humbert (n.7) e al ceco Jiri Lehecka (n.8).

Sinner, dopo una settimana di break, si è rimesso al lavoro a Montecarlo e ha voglia di dar seguito al suo grande momento. Il nostro portacolori vuol proseguire la sua “caccia” e il torneo in questione può essere un’occasione importante. Da capire quale sarà la sua forma e quale sarà la sua adattabilità alle particolari condizioni di gioco del torneo. Giova ricordare che Jannik l’anno passato raggiunse la Finale, venendo sconfitto proprio da Medvedev.

Un torneo nel quale vi saranno anche altri due italiani, ovvero Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego e il sorteggio potrebbe anche portare a un derby tricolore. Non resta che attendere.

TESTE DI SERIE ATP ROTTERDAM 2024

1 Jannik Sinner

2 Andrey Rublev

3 Holger Rune

4 Hubert Hurkacz

5 Alex de Minaur

6 Grigor Dimitrov

7 Ugo Humbert

8 Jiri Lehecka

Lorenzo Musetti

Lorenzo Sonego