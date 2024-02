Golf: Tiger Woods superstar del Genesis Invitational 2024, ma torna anche il duello McIlroy-Scheffler per il numero 1

Dici Genesis Invitational, dici Tiger Woods. La fondazione del quarantottenne californiano organizza l’evento, che ha una lunghissima storia anche dai tempi in cui era Los Angeles Open. Al Riviera Country Club, nel 1992, Tiger mise per la prima volta piede sul PGA Tour, sebbene da amateur. E, paradossalmente, questo torneo non l’ha mai vinto. Un destino che condivide con un altro grandissimo del golf, Jack Nicklaus.

Il tema del suo ritorno occupa senz’altro una larga fetta della stampa specializzata, ma non è l’unico lato da seguire. Ce ne sono molti altri, a partire dal fatto che il campione uscente, Jon Rahm, non c’è e non ci sarà per un bel po’, visto che è passato con la LIV Golf. Ma, soprattutto, a tenere inevitabilmente banco sarà l’ennesimo duello tra Rory McIlroy e Scottie Scheffler per il numero 1.

Per i due potenziali protagonisti della settimana ci sono scenari ben diversi. Se Tiger, con un’improbabile quanto fascinosa vittoria, può arrivare addirittura fino al numero 54 dell’OWGR (oggi, per forza di cose, è precipitato all’893° posto), per il nordirlandese il superamento di Scheffler implica solo e soltanto la vittoria, sotto determinate condizioni legate anche alla performance del suo avversario americano. La forma, però, è dalla parte dell’attuale leader mondiale, che ha una posizione di indubbio favore qui al pari dei connazionali Max Homa e Collin Morikawa.

C’è naturalmente tutta la copertura di Eurosport 2, eurosport.it e Discovery+. In particolare, i primi due giri andranno in onda dalle ore 22:00 su tutte le piattaforme. In tv il terzo si vedrà dalle 22:55 e il quarto dalle 20:20, mentre in streaming entrambi i giorni vedranno la partenza del collegamento alle 19:00.