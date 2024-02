Golf: quartetto in testa al Mexican Open 2024, tagliato Francesco Molinari

Si è chiuso nella notte il secondo giro del Mexican Open 2024 di Vidanta. Al comando un quartetto con anche un padrone di casa, Alvaro Ortiz. Assieme a lui, con lo score di -11, ci sono l’USA Jake Knapp, il quotato inglese Matt Wallace e il finlandese Sami Valimaki. Di questi, Ortiz e Knapp sono i migliori del secondo giro in virtù di un ottimo -7.

Quinto da solo il sudafricano Erik van Rooyen, distante un colpo dal novero dei leader (posizione che però occupava lui stesso dopo le prime 18 buche). Alle sue spalle solo uomini a stelle e strisce. Sono in particolare sesti a -8 Andrew Novak e Mark Hubbard e ottavo a -7 Chan Kim.

Molto più ampio il gruppo dei noni a -6: questo comprende in quota USA Patrick Rodgers, Ryan Moore, Lanto Griffin, Dylan Wu, Chesson Hadley, Joseph Bramlett, Jimmy Stanger, Kevin Dougherty, Tony Finau, Robby Shelton e Justin Lower. Insieme a loro l’amateur messicano Santiago de la Fuente, lo svedese Henrik Norlander, il danese Thorbjorn Olesen, il tedesco Stephan Jaeger, l’argentino Emiliano Grillo, il colombiano Nico Echavarria e il cinese Carl Juan.

Da segnalare anche la buca in uno alla 17 di Rafael Campos: il portoricano è nel gruppo dei 27i a -5. Niente da fare per Francesco Molinari: il torinese non passa il taglio, chiudendo in +2 nel complesso nonostante un buon secondo giro da -1 con quattro birdie e tre bogey.