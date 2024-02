Golf, PGA Tour: Novak e Taylor al comando del WM Phoneix Open con il secondo round da completare

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel WM Phoneix Open (montepremi 8,8 milioni di dollari). L’evento nato nel lontano 1932 e conosciuto fino a qualche stagione fa con il nome di FBR Open, è giunto al termine della sua seconda giornata. Condizioni climatiche che hanno costretto l’organizzazione a sospendere il secondo round con diversi partecipanti che ancora non avevano scoccato il tee shot della buca 1. Classifica quindi per larghi tratti da riscrivere, ma che comunque può fornire qualche indicazione di rilievo.

Al comando della leaderboard troviamo il canadese Nick Taylor e l’americano Andrew Novak. Entrambi guidano la leaderboard con lo score di -12 (130 colpi) e vantano due lunghezze di margine sullo statunitense Maverick McNealy. -9 e quarta posizione per Doug Ghim. Il ventisettenne di Las Vegas questa sera dovrà completare le ultime due buche della seconda tornata per cercare di avvicinare ulteriormente la testa della kermesse. -8 e quinta posizione per l’australiano Ryan Fox (15) e gli americani Scottie Scheffler, Justin Thomas e Cameron Young.

Sul percorso par 71 del TPC Scottsdale di Scottsdale (Arizona, Stati Uniti) chiudono la top ten al nono posto con il punteggio di -7 gli statunitensi Charley Hoffman, Kurt Kitayama, Sam Burns e Daniel Berger, ed infine il venezuelano Jhonattan Vegas. Quest’ultimo è stato fermato alla buca 16 e dovrà dunque completare il suo secondo round. Tra i migliori di giornata Sam Stevens. L’americano recupera ben 29 posizioni grazie ad una tornata da -5 risalendo fino al 14° posto con il punteggio complessivo di -6.

Classifica più che parziale, con golfisti del calibro di Sahith Theegala, secondo con -6 dopo il primo round, che dovranno recuperare l’intero giro. Anche la lotta per evitare il taglio è condizionata dallo stop imposto a diversi partecipanti, che riprenderanno il loro cammino a partire dalle 15.30 ora italiana. Ci sarà quindi un corposo doppio turno in quel di Phoenix, utile ad allinearsi all’ultimo e decisivo round in programma domenica.

Foto: LaPresse