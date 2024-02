Golf: Patrick Cantlay scappa via al Genesis Invitational 2024. Tiger Woods abbandona con sintomi influenzali

Si è concluso nella notte il secondo giro del Genesis Invitational 2024. Al Riviera Country Club c’è un solo dominatore allo stato attuale. Si tratta di Patrick Cantlay: il trentunenne californiano approfitta di un calo dei suoi più diretti rivali e se ne va al ritmo di -13: 64 65 è ciò che dice finora la sua carta. Apre il secondo giro con un eagle, poi prosegue con quattro birdie e continua a far capire in che stato di forma è.

Perdono contatto, e rimangono a cinque colpi di distanza, Luke List e l’australiano Jason Day, che vengono anche raggiunti dal canadese Mackenzie Hughes a -8. Per il trentatreenne di Hamilton -6 di giornata al pari di Cantlay.

Lo stesso score lo riesce a ottenere il suo connazionale Corey Conners, quinto da solo a -7. Solo USA al sesto posto a -6: si tratta di Will Zalatoris, Xander Schauffele e Tom Hoge. Noni a -5 Tony Finau e il giapponese Hideki Matsuyama. Anche nel gruppo a -4, quello degli undicesimi, c’è qualcuno che riesce a fare -6 di giornata: è Max Homa.

Il giro si segnala anche per l’abbandono di quello che forse è il protagonista più atteso, Tiger Woods. Il ritiro si concretizza direttamente sul percorso, a causa di sintomi influenzali sofferti dal 15 volte campione Major. Quanto al duello per il numero 1, Scottie Scheffler è 11° a -4, Rory McIlroy 31° (ma in risalita) a -2.