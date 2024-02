Sport in tv oggi (lunedì 26 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 26 febbraio, la nuova settimana comincia con una giornata abbastanza soft dopo la scorpacciata di eventi dell’ultimo weekend. Sempre protagonista comunque il grande tennis, con l’inizio di diversi tornei ATA e WTA sul cemento americano in preparazione dell’imminente Sunshine Double tra Indian Wells e Miami.

Oltre a Flavio Cobolli, impegnato nel secondo turno di qualificazione ad Acapulco con l’obiettivo di accedere al tabellone principale, scenderanno in campo a livello di main draw per l’Italia Francesco Passaro sulla terra rossa di Santiago del Cile e Lucia Bronzetti ad Austin. Nel tardo pomeriggio e in serata ci sarà poi spazio per gli sport di squadra, con 8 partite valevoli per le qualificazioni agli Europei di basket e i due posticipi della 26ma giornata della Serie A di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 26 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 26 febbraio

1.00 Tennis, ATP Acapulco: secondo turno di qualificazione (1° match sul campo 1 Flavio Cobolli-Constant Lestienne) – Nessuna copertura tv/streaming in diretta

1.00 Basket, NBA: Houston Rockets-Oklahoma City Thunder – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now

11.00 Tennis, ATP Dubai: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

17.30 Basket, Qualificazioni Europei: Finlandia-Danimarca – Diretta streaming su DAZN

18.00 Tennis, ATP Santiago del Cile: primo turno (1° match sul centrale Francesco Passaro-Pedro Martinez) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

18.00 Tennis, WTA Austin: primo turno (2° match sul centrale Lucia Bronzetti-Yafan Wang) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now e WTA TV

18.00 Basket, Qualificazioni Europei: Estonia-Lituania – Diretta streaming su DAZN

18.00 Basket, Qualificazioni Europei: Georgia-Serbia – Diretta streaming su DAZN

18.00 Basket, Qualificazioni Europei: Polonia-Macedonia del Nord – Diretta streaming su DAZN

18.30 Calcio, Serie A: Roma-Torino – Diretta streaming su DAZN

19.00 Basket, Qualificazioni Europei: Bosnia-Erzegovina vs Francia – Diretta streaming su DAZN

19.30 Basket, Qualificazioni Europei: Olanda-Grecia – Diretta streaming su DAZN

20.00 Basket, Qualificazioni Europei: Croazia-Cipro – Diretta streaming su DAZN

20.15 Basket, Qualificazioni Europei: Repubblica Ceca-Gran Bretagna – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Lazio – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, live streaming su Sky Go, Now e DAZN

21.00 Calcio, Premier League: West Ham-Brentford – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go e Now

21.00 Calcio, Liga: Girona-Vallecano – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Lunedì 26 febbraio

18:25 Sport2day Speciale Ciclismo con Davide Martinelli. Conduce: Francesca Cazzaniga.

19:05 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti: l’era Vasseur tra speranze e obiettivi.

20:20 Sail2u con Nicolò Renna: campione del mondo IQFoil. Conduce: Stefano Vegliani.

20:30 Salotto Bianco 8a Puntata. In studio LIVE Dario Puppo e Massimiliano Ambesi.

21:00 Sport&Go2u con Beatrice Frangione: giornalista Motorsport.com e Alessandro Passanti: OA Sport. Conduce: Giandomenico Tiseo.