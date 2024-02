Golf, il maltempo segue il PGA Tour. Theegala in testa al momento della sospensione

Il maltempo perseguita il PGA Tour in queste ultime settimane, con vento e temporali a seguirlo nel deserto. Dopo aver annullato l’ultimo giro a Pebble Beach, anche il WM Phoenix Open inizia con il freno a mano tirato. Una prima giornata segnata dalla lunga interruzione, per la pioggia copiosa caduta in Arizona che ha reso ingiocabile il campo, prima che il gioco riprendesse e si stoppasse tutto causa oscurità, con tante partite che devono ancora avvicinarsi alla diciotto. In testa a tutti c’è lo statunitense Sahith Theegala, uno di quelli che il giro è riuscito a completarlo e si assesta in prima posizione grazie al suo -6 (65 colpi).

La lunga sospensione per pioggia (circa tre ore e mezza con il gioco fermo) non ha certo scalfito Theegala, che al rientro in campo ha messo a segno subito un birdie. L’americano è stato solidissimo da tee a green, e con sette birdie e un solo bogey può affacciarsi al secondo giro con grande fiducia. Il suo inseguitore più vicino è il connazionale Andrew Novak, partito a razzo e a -5 dopo appena nove buche, prima che l’oscurità fermasse il tutto. Solo tre par sulla carta del classe 1995 del North Carolina, che realizza poi quattro birdie, un bogey e un eagle al par 5 della tredici (la sua quarta buca, essendo partito dalla 10).

Sullo storico percorso par 71 del TPC Scottsdale (Arizona), al terzo posto abbiamo una coppia di giocatori che ha portato a termine il primo giro. Il coreano S.H. Kim e l’irlandese Shane Lowry sono a -4, in una classifica che comunque è ancora cortissima. Tanti i nomi di spicco nella parte alta del leaderboard, con un ottimo Jordan Spieth tra coloro che sono in quinta posizione a -3. L’americano è l’unico ad aver finito le sue diciotto buche, sono appena all’inizio del primo giro invece sia il canadese Nick Taylor (alla 6) sia l’americano Cameron Young (alla 5).

Completa la top-10 in ottava posizione, con il punteggio di -2, dopo questa prima giornata un gruppone di dieci golfisti, ma tra coloro hanno girato su tutto il Coliseum solo Martin Laird, Kevin Yu, Joel Dahmen, Alex Noren, Davis Thompson, Aaron Baddeley e Matt Fitzpatrick. L’uomo più atteso della settimana, Scottie Scheffler, è appena ad un terzo del suo primo giro, e dopo sei buche è 18° a -1. Il n.1 dell’OWGR insegue una tripletta consecutiva storica a Phoenix, un’impresa riuscita solo ad Arnold Palmer nei lontani anni sessanta.