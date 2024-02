Golf, Haydn Barron si issa al comando del Qatar Masters a metà gara. Risale Filippo Celli

I golfisti del DP World Tour continuano ad affrontare la lunga e dispendiosa campagna mediorientale. Siamo infatti giunti al termine del secondo round del Commercial Bank Qatar Masters 2024 (montepremi 2,5 milioni di dollari), evento del DP World Tour nato nel 1998 ed organizzato per tre edizioni dal 2005 al 2007 in collaborazione con l’Asian Tour. Quando mancano 36 buche al termine del torneo c’è un leader solitario. Si tratta dell’australiano Haydn Barron, in vetta con lo score di -9 (135 colpi).

L’oceanico comanda la leaderboard con due lunghezze di margine sul connazionale Harrison Endycott e sul giapponese Rikuya Hoshino. -6 e quarta posizione per il tandem composto dal danese Niklas Norgaard e dal sudafricano Zander Lombard, seguiti a -5 in sesta piazza dal nordirlandese Tom McKibbin, dai francesi Clement Sordet ed Ugo Coussaud, dagli inglesi Sam Bairstow e James Morrison, dal sudcoreano Kang Sung, dall’australiano Daniel Hillier, dal cinese Ashun Wu, dal danese Rasmus Hojgaard ed infine dal nipponico Keita Nakajima. Classifica cortissima con poco meno di 60 partecipanti che hanno ultimato i primi due round con punteggio al di sotto del par.

Sul percorso par 72 del Doha Golf Club di Doha (Qatar) con -4 al 16° posto troviamo lo svedese Jens Dantorp, l’americano Sean Crocker, gli inglesi Ross Fisher e Paul Waring, l’olandese Joost Luiten, il sudafricano Ockie Strydom e lo spagnolo Jorge Campillo. Il primo degli italiani è Filippo Celli, bravo a risalire fino al 23° posto con il punteggio complessivo di -3 dopo il -2 odierno. Superano il taglio del venerdì anche Guido Migliozzi e Francesco Laporta, entrambi 59esimi alla pari con il par.

Termina l’avventura in quel di Doha per Edoardo Molinari e Matteo Manassero, che non vanno oltre il +1 dopo le prime due tornate. +3 e 101esima piazza per Renato Paratore, ancor più indietro Lorenzo Scalise (+5) ed Andrea Pavan (+7). I golfisti eliminati possono già salutare la penisola araba ed involarsi verso il continente africano. I prossimi appuntamenti del DP World Tour si terranno infatti tra Kenya e Sudafrica.

