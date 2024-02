Ginnastica artistica, sorteggiate le suddivisioni delle Olimpiadi 2024: Italia femminile in un gruppo di ferro. E l’orario…

Sono state sorteggiate le suddivisioni e si sono definiti gli ordini di rotazione del turno di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda la ginnastica artistica. L’Italia femminile è stata inserita nel secondo raggruppamento sui cinque in programma: poteva andare decisamente meglio. Le azzurre gareggeranno con pochi riferimenti, visto che in precedenza si saranno esibite soltanto la Gran Bretagna e la Romania. Sarà un “girone” da brividi per le ragazze del DT Enrico Casella, visto che saranno spalla a spalla con gli USA di Simone Biles (favoriti per l’oro) e la Cina (in lotta per il podio, come la nostra Nazionale).

Il quintetto tricolore, quinto agli ultimi Mondiali a un solo punto dalle medaglia e con grandi ambizioni in vista dei Giochi, inizierà la propria avventura al corpo libero e questo comporterà una chiusura all’insidiosa trave. Nel mezzo i passaggi ai più congeniali volteggio e parallele asimmetriche. Le Fate scenderanno in pedana alle ore 11.40 di domenica 28 luglio, quindi non ci sarà il problema del presto risveglio al mattino, come è invece successo in più occasioni negli ultimi anni.

L’Italia dovrà poi aspettare quello che accadrà nelle successive tre suddivisioni: Giappone e Paesi Bassi nella terza; Canada, Francia e Corea del Sud nella quarta; Brasile e Australia nella quinta. A quel punto si tireranno le somme e si definirà il quadro delle qualificate alle varie finali (le migliori otto squadre, le migliori otto atlete per ciascun attrezzo, le migliori ventiquattro ginnaste nel concorso generale individuale).

ORDINI ROTAZIONE QUALIFICAZIONI GINNASTICA ARTISTICA ALLE OLIMPIADI

PRIMA SUDDIVISIONE

Volteggio: Gran Bretagna

Parallele asimmetriche: Gruppo Misto 7

Trave: Romania

Corpo libero: Gruppo Misto 1

SECONDA SUDDIVISIONE

Volteggio: Cina

Parallele asimmetriche: Gruppo Misto 2

Trave: USA

Corpo libero: Italia

TERZA SUDDIVISIONE

Volteggio: Gruppo Misto 6

Parallele asimmetriche: Giappone

Trave: Gruppo Misto 4

Corpo libero: Paesi Bassi

QUARTA SUDDIVISIONE

Volteggio: Canada

Parallele asimmetriche: Francia

Trave: Corea del Sud

Corpo libero: Gruppo Misto 3

QUINTA SUDDIVISIONE

Volteggio: Brasile

Parallele asimmetriche: Gruppo Misto 5

Trave: Gruppo Misto 8

Corpo libero: Australia

* La composizione dei vari gruppi misti verrà delineata al termine del percorso di qualificazione. Saranno atleti individualisti/specialisti e ogni gruppo ne comprenderà al massimo 5.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE

Domenica 28 luglio

09.30 Prima suddivisione

11.40 Seconda suddivisione

14.50 Terza suddivisione

18.00 Quarta suddivisione

21.10 Quinta suddivisione