Ginnastica artistica, eccellente sorteggio per l’Italia maschile alle Olimpiadi 2024. Ma la rotazione… Tutti i gruppi

Sono state sorteggiate le suddivisioni e si sono definiti gli ordini di rotazione del turno di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda la ginnastica artistica. L’Italia maschile è stata inserita nel terzo raggruppamento sui tre in programma: è andata decisamente bene. Gli azzurri gareggeranno avendo a disposizione tutti i riferimenti del caso, visto che in precedenza si saranno esibite Germania, USA, Gran Bretagna, Canada (nella prima suddivisione) e Paesi Bassi, Cina, Giappone, Ucraina (nella seconda).

I ragazzi del CT Giuseppe Cocciaro gireranno insieme a Turchia, Svizzera, Spagna e due gruppi misti. Se il sorteggio è stato eccellente per quanto concerne la rotazione, non è stato fantastico per l’ordine di rotazione: il quintetto tricolore partirà dagli anelli e questo significa che chiuderà all’ostico cavallo con maniglie, mai ottimo da affrontare dopo aver accumulato fatica su altri cinque attrezzi.

Gli attuali Campioni d’Europa e finalisti agli ultimi Mondiali si presentanno ai Giochi con grandi ambizioni, avendo tutte le carte in regola per mettersi in mostra. I Moschettieri scenderanno in pedana alle ore 20.00 di sabato 27 luglio. Al termine della suddivisione con l’Italia protagonistasi definirà il quadro delle qualificate alle varie finali (le migliori otto squadre, le migliori otto atlete per ciascun attrezzo, le migliori ventiquattro ginnaste nel concorso generale individuale).

ORDINI ROTAZIONE QUALIFICAZIONI GINNASTICA AR TISTICA ALLE OLIMPIADI

PRIMA SUDDIVISIONE

Corpo libero: Germania

Cavallo con maniglie: USA

Anelli: Gruppo Misto 5

Volteggio: Gran Bretagna

Parallele pari: Gruppo Misto 4

Sbarra: Canada

SECONDA SUDDIVISIONE

Corpo libero: Gruppo Misto 1

Cavallo con maniglie: Paesi Bassi

Anelli: Cina

Volteggio: Giappone

Parallele pari: Gruppo Misto 6

Sbarra: Ucraina

TERZA SUDDIVISIONE

Corpo libero: Turchia

Cavallo con maniglie: Svizzera

Anelli: Italia

Volteggio: Gruppo Misto 3

Parallele pari: Gruppo Misto 2

Sbarra: Spagna

* La composizione dei vari gruppi misti verrà delineata al termine del percorso di qualificazione. Saranno atleti individualisti/specialisti e ogni gruppo ne comprenderà al massimo 5.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE

Sabato 27 luglio

11.00 Prima suddivisione

15.30 Seconda suddivisione

20.00 Terza suddivisione