Chi sono gli ospiti stasera al Festival di Sanremo 2024: quanto guadagnano, i cachet e perché sono famosi

Questa sera, a chiudere l’ultimo appuntamento con il Festival, e con la conduzione di Amadeus, ci saranno Gigliola Cinquetti per i 60 anni di “Non ho l’età”e Roberto Bolle. In piazza Colombo Tananai e sulla nave Tedua. Quanto guadagneranno? E’ molto probabile che i cantanti percepiranno la stessa cifra degli artisti in gara, ovvero, circa 56mila euro; in mancanza di comunicazioni ufficiali, è facile che i loro cachet siano assimilabili a quelli degli altri colleghi. Per ciò che riguarda l’étoile internazionale, Roberto Bolle, sappiamo che per ogni sua esibizione incassi più di 800 mila dollari l’anno, e che per quelli ricevuti tra ospitate, pubblicità, sponsor e quant’altro, non sia dato conoscere la cifra.