Ferrari presenta la SF-24 per il Mondiale 2024 di F1: le prime immagini della nuova Rossa

A mezzogiorno di martedì 13 febbraio 2024 è stata svelata ufficialmente la nuova Ferrari che prenderà parte al prossimo Mondiale di Formula Uno. A differenza dell’anno scorso, il lancio della macchina si è svolto a porte chiuse con un breve video di presentazione in cui sono stati tolti i veli alla SF-24, che avrà il duro compito di avvicinare la Red Bull di Max Verstappen.

The moment you’ve all been waiting for… The SF-24 is here!! ❤️ pic.twitter.com/KVEcU5929j — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024

Enrico Cardile, responsabile del telaio e dell’aerodinamica della macchina, spiega: “Con la SF-24 abbiamo voluto creare una piattaforma completamente nuova. Si può dire infatti che ogni area della vettura è stata riprogettata. Abbiamo trasformato le indicazioni dei piloti in grandezze ingegneristiche e abbiamo assecondato la loro esigenza di avere una vettura più facile da guidare e quindi da sfruttare e portare al limite. Non ci siamo posti vincoli progettuali se non quello di ottenere una monoposto robusta e sincera, che faccia anche in pista quello che vediamo in galleria del vento, prendendo come punto di riferimento la direzione dello sviluppo che avevamo adottato lo scorso anno e che a fine stagione ci aveva fatto fare un salto in avanti in termini di competitività.

Take a look at the SF-24 from all angles Our 2024 challenger is ready to hit the track pic.twitter.com/6uLC2jmjgB — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024

Enrico Gualtieri, responsabile della power unit Ferrari, ha dichiarato: “Il fatto che il progetto della power unit sia congelato per regolamento non significa che il 2024 non presenti sfide interessanti. Ci aspetta la stagione con più gare nella storia della categoria e questo significa tempi di reazione più veloci e meno ore al banco disponibili. In preparazione di questo campionato abbiamo rivisto tutti i processi che riguardano il propulsore – la preparazione, la delibera e la gestione – in modo da massimizzarne la prestazione. Inoltre abbiamo lavorato a braccetto con i nostri partner per ottimizzare ulteriormente le procedure lato affidabilità: per esempio grazie al costante monitoraggio dei fluidi che riusciamo a realizzare in pista con Shell siamo in grado di avere continuamente indicazioni sullo stato di salute della power unit“.

Presentati in mattinata anche i caschi dei piloti, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno fornito le loro prime impressioni sulla nuova monoposto. “È sempre una grande emozione aspettare questa vettura, è un momento molto atteso da tutta la scuderia: ci sono tante piccole novità soprattutto sulle cose che dovevamo migliorare ed è stato fatto un grande lavoro“, spiega il monegasco. “Le prime impressioni a vedere la Ferrari che guiderai sono sempre molto speciali: sei lì per 5 minuti, senza fiato, ad ammirare il lavoro fatto“, il commento dello spagnolo.

Dopo l’unveiling, Sainz ha rotto il ghiaccio percorrendo qualche chilometro a Fiorano per lo shakedown della monoposto. Domani la SF-24 scenderà nuovamente in pista per effettuare alcuni giri in occasione del filming day, mentre per vederla in azione insieme alle vetture rivali bisognerà attendere i test ufficiali di Sakhir dal 21 al 23 febbraio. Questa è di fatto la prima vera Ferrari dell’era Vasseur, giunto a Maranello lo scorso inverno per sostituire l’ex team principal Mattia Binotto.