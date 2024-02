Federica Brignone sarà ospite della serata inaugurale del Festival di Sanremo

C’è chi dice “No” come Jannik Sinner e c’è chi dice “Sì”, trovando tempo e modo di organizzarsi. Il Festival di Sanremo terrà banco questa settimana e se il campione di tennis altoatesino ha rifiutato a presenziare all’evento nazional-popolare più seguito nel nostro Paese, Federica Brignone sarà questa sera sul palco del Teatro Ariston nella serata inaugurale.

La fuoriclasse di La Salle, che domani ha in programma un volo da Nizza in direzione Andorra, dove dal 10 all’11 febbraio è prevista a Soldeu la tappa di Coppa del Mondo, parteciperà al day-1 sanremese. “Per me sciare è musica, ha un ritmo: lo slalom, il gigante, la discesa, il super G hanno un ritmo. E io vivo la musica mentre scio“, le sue parole di alcune settimane fa al TG1 e riprese da Repubblica.

Dopo quell’intervista di gennaio, il tutto si è concretizzato. “Farà un grande sacrificio ma ha accettato molto volentieri l’invito di Amadeus perché sarà una splendida opportunità per lei e per promuovere il suo sport verso le Olimpiadi 2026“, ha dichiarato la sua manager Giulia Mancini (fonte: Repubblica).

E dunque, per un’atleta capace di conquistare la Coppa del Mondo generale, tre Coppa del Mondo di specialità e tre medaglie olimpiche e mondiali, senza considerare le 24 affermazioni e i 63 podi nel massimo circuito internazionale dello sci alpino, la vetrina del Festival è diventata realtà. “All’inizio la mia reazione è stata: aiuto, sono impegnata con gli allenamenti e le gare. Poi ho pensato che sarebbe stata l’occasione per vivere un’esperienza unica“, la conferma all’ANSA della sciatrice.