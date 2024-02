Salto con gli sci, Peter Prevc annuncia il ritiro. Sorprendente addio a soli 31 anni per lo sloveno più vincente di sempre

L’ambiente del salto con gli sci viene squassato da un annuncio totalmente inatteso. Peter Prevc chiuderà la propria carriera agonistica al termine della stagione corrente, che si concluderà il 24 marzo a Planica. Il saltatore sloveno più vincente di tutti i tempi appenderà dunque casco e sci al chiodo a soli 31 anni.

Assurto agli onori delle cronache ancora diciassettenne, quando conquistò un sensazionale settimo posto ai Giochi olimpici di Vancouver 2010, Prevc ha successivamente mantenuto le grandi aspettative generate da quell’exploit. Sono arrivate 23 vittorie in Coppa del Mondo, più di qualsiasi altro connazionale, alle quali va aggiunta la medaglia d’oro ai Mondiali di volo 2016.

Inoltre, il fuoriclasse di Kranj si è fregiato di una Sfera di cristallo e di una Tournée dei 4 trampolini, entrambe giunte nell’inverno di maggior successo (2015-16). Non sono mancate medaglie olimpiche e iridate, seppur nessuna del metallo più pregiato (ai Giochi si è “fermato” a un argento e un bronzo a Sochi 2014).

La carriera di Prevc è tuttavia spezzata in due da una caduta, avvenuta nel novembre 2016. All’epoca dominante, Peter finì a terra in una gara che avrebbe vinto. Non fu un capitombolo particolarmente rovinoso, ma da lì la sua situazione è progressivamente peggiorata.

Si procurò un infortunio alla caviglia che non venne gestito nel migliore dei modi, per usare un eufemismo. La magagna ha generato un circolo vizioso e la sua competitività è scemata. Il rendimento è rimasto di alto profilo, essendo lui un talento naturale con pochi eguali, ma i lampi di classe si sono rarefatti, diventando picchi estemporanei.

L’epilogo di una blasonata carriera verrà scritto fra poche settimane, proprio nell’inverno in cui la dinastia Prevc, di cui fanno parte anche i fratelli Cene e Domen, ha visto sorgere la stella della sorellina Nika, classe 2005 e attualmente in testa alla classifica generale femminile.