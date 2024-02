F1, Test Sakhir 2024: chi scende in pista per primo tra Leclerc e Sainz nell’ultima giornata? I ferraristi si dividono le sessioni

La tre giorni dedicata ai test prestagionali di Formula 1 sta per volgere al termine. Domani, venerdì 23 febbraio, il Bahrain International Circuit ospiterà la terza e ultima giornata di sessioni, prima di accogliere nuovamente i piloti la prossima settimana in occasione del GP inaugurale del Mondiale 2024.

Ovviamente, i riflettori saranno puntati sui due assi del Team Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il primo oggi è stato costretto a interrompere al mattino la sua seduta di lavoro dopo aver colpito un tombino apertosi precedentemente con un passaggio di Lewis Hamilton. Un urto che ha causato il danneggiamento del fondo della vettura, prontamente sostituito dai tecnici della scuderia di Maranello.

Lo spagnolo è invece reduce dal miglior tempo di giornata, avvenuto grazie all’uso della gomma C4 (set che gli ha permesso di raggiungere lo stimolante crono di 1:29.921), a cui è seguito un ottimo passo gara. Domani i due piloti scenderanno nuovamente in pista. Ma con quale ordine?

Stando a quanto raccolto dai media in loco, salvo ripensamenti Sainz disputerà la sessione del mattino, mentre Charles Lecerc entrerà in macchina per il segmento pomeridiano, a caccia di quella risposte confortanti arrivate oggi.