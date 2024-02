F1, Sergio Perez: “Passo in avanti oggi, pista difficile per test”

Un day 2 dai tratti interlocutori per Sergio Perez. Dopo una mattinata caratterizzata da qualche sbavatura di troppo il messicano ha chiuso al secondo posto la seconda giornata dei test pre stagionali di F1, evento in fase di svolgimento sul circuito del Bahrein.

Il secondo pilota della Red Bull nello specifico ha racimolato un ritardo di +0.758 rispetto a Carlos Sainz, leader con il super tempo di 1:29.921. Una volta terminata la sessione, Checo ha raccontato le proprie sensazioni in mixed zone.

“È stato un passo avanti in una buona direzione – ha detto Perez – È una pista complicata da provare perché cambia costantemente. Al mattino abbiamo fatto un lavoro aerodinamico e nel pomeriggio ci siamo concentrati sulla comprensione delle gomme. Le cose sono più difficili di quanto sembrino. Ci siamo concentrati sul nostro programma”.

In ultimo il nativo di Guadalajara ha aggiunto: “Il team mi ha dato il tempo di capire la macchina, ogni cambiamento è difficile da capire perché la pista cambia in ogni stint. Domani avremo più idee, ma crediamo che tutto sia più in sintonia di quanto la gente creda“.