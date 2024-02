F1, Max Verstappen dopo i Test di Sakhir: “Molto soddisfatto dalla vettura, ma è solo il primo giorno…”

Max Verstappen riparte da dove aveva lasciato a dicembre ad Abu Dhabi, ovvero da un dominio assoluto. Il portacolori del team Red Bull ha demolito gli avversari nel primo giorno dei test pre-stagionali di Sakhir (Bahrein) riservati alla Formula Uno, rifilando distacchi abissali a tutti i rivali e mettendo in mostra un passo gara strepitoso, esattamente come un anno fa.

Il tre-volte campione del mondo ha totalizzato la bellezza di 143 giri, con un lavoro che si è concentrato sulle lunghe distanze, ma piazzando diversi time attack che hanno tolto il sorriso agli avversari. Il vantaggio sugli inseguitori supera il secondo, con Lando Norris e Carlos Sainz che hanno chiuso rispettivamente a 1.140 e 1.240.

Il nativo di Hasselt al termine della sessione odierna ha raccontato le sue sensazioni al sito f1journaal: “È sempre bello tornare in macchina dopo le vacanze invernali. La nostra prima giornata? Penso che sia stata buona. Abbiamo completato tanti giri e la macchina non ha dato problemi. Abbiamo provato diverse cose e posso dire che, nel complesso, sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti e dei dati che abbiamo ricavato dai giri in pista”.

Max Verstappen prosegue nella sua analisi: “Mi sono divertito molto oggi. Sono rimasto colpito da come ha risposto la macchina. Il bilanciamento era molto buono in ogni condizione. I tempi sono stati eccellenti, ma è solamente un test, anzi il primo giorno. Ad ogni modo abbiamo avuto una buona giornata”.