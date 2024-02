F1, in Bahrain Sergio Perez fa saltare ancora un tombino. Nuove bandiere rosse e sessione senza pause

Ha veramente del surreale quello che sta succedendo nei Test di F1 in Bahrain. Anche in questa giornata la sessione è stata interrotta per un problema ad un tombino della pista di Sakhir. Anche ieri erano state esposte le bandiere rosse dopo il passaggio di Lewis Hamilton in curva 11 che aveva scoperchiato il tombino, mentre quest’oggi è stato il turno di Sergio Perez e sempre nello stesso punto.

Una figuraccia decisamente incredibile per gli organizzatori della pista di Sakhir, ma anche per la stessa F1, con chi di dovere che non ha minimamente controllato i lavori di ripristino del circuito.

RED FLAG The drain cover at Turn 11 has come unstuck once again #F1Testing #F1 pic.twitter.com/oeEv5dOzaR — Formula 1 (@F1) February 23, 2024

Le bandiere rosse sono state esposte mezz’ora dopo l’inizio della sessione, in ogni caso non riprenderà prima delle 9.45, visto che gli inservienti del tracciato ora stanno controllando tutti i tombini della pista di Sakhir. La decisione della FIA è quella di proseguire senza pause e dunque appena ricomincerà, la sessione continuerà fino alle 17.00.

SESSION UPDATE Track repairs are ongoing down at Turn 11 When the session resumes (Estimated to be at 11:45 local time) it will run continuously until 19:00 with no break#F1Testing #F1 pic.twitter.com/SecdIgGw90 — Formula 1 (@F1) February 23, 2024

La Red Bull ha fatto sapere che non ci sono danni sul fondo dell’auto di Sergio Perez. Dai box della scuderia campione del mondo si è visto Adrian Newey in persona sdraiato sotto la RB20 di Sergio Perez per valutare i danni alla monoposto del messicano. Una spiegazione ulteriore della maniacale attenzione dell’ingegnere inglese…