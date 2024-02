F1, Kimi Antonelli in pole per sostituire Lewis Hamilton nel 2025 in Mercedes ma…

Effetto domino. Il Mondiale 2024 di F1 non è ancora iniziato, ma l’annuncio scioccante del matrimonio tra la Ferrari e Lewis Hamilton l’anno venturo sta deviando ogni tipo di discorso ancora più in là. Non ci sono dubbi che l’arrivo del sette volte iridato a Maranello generi tanta curiosità e l’accoppiata con il monegasco Charles Leclerc sarà di grande livello.

La domanda che ci si pone però è questa: cosa farà la Mercedes? Con George Russell che potrebbe avere il ruolo di pilota n.1, Toto Wolff come intende procedere per la sostituzione di Lewis? Le strade da seguire sarebbero due. La prima è quella di ragionare rimanendo nell’orbita della Stella a tre punte, ovvero rivolgersi a chi in F2 potrebbe emergere.

Stiamo parlando del talentuoso pilota italiano, Kimi Antonelli. Secondo le informazioni raccolte dal sito The-Race, il racing driver nostrano sarebbe la prima scelta Mercedes per sostituire Hamilton nel 2025. Wolff non vuole commettere l’errore di lasciarsi scappare il giovane talento e quindi crede fortemente nel futuro di questo ragazzo.

Tuttavia, se la stagione in F2 non dovesse andare secondo i piani, sarebbe già pronto il piano B: Fernando Alonso. Un’assicurazione che il manager austriaco vuole avere e anche per questo si potrebbe spiegare l’incontro con Flavio Briatore, legato a Nando in qualità di manager, a Montecarlo di queste ultime ore.