F1: il comunicato della Mercedes su Lewis Hamilton. “Sarà sempre una parte della nostra storia”

Il fulmine a ciel sereno di stamattina ha sicuramente sconvolto anche la Mercedes: il prossimo anno infatti il team tedesco si ritroverà senza la propria stella, Lewis Hamilton, che passerà alla Ferrari.

Pochi minuti fa è arrivato il comunicato: “Lewis ha attivato un’opzione rescissoria nel contratto siglato lo scorso agosto e questa stagione sarà quindi la sua ultima alla guida delle Frecce d’Argento”.

A commentare il tutto il Team Principal & CEO della casa teutonica, Toto Wolff: “In termini di coppia squadra-pilota, il nostro rapporto con Lewis è diventato il più vincente che lo sport abbia mai visto, ed è qualcosa a cui possiamo guardare indietro con orgoglio; Lewis sarà sempre una parte importante della storia del motorsport Mercedes. Tuttavia, sapevamo che la nostra partnership prima o poi sarebbe giunta al termine in modo naturale, e quel giorno è arrivato. Accettiamo la decisione di Lewis di cercare una nuova sfida e le nostre opportunità per il futuro sono entusiasmanti da contemplare. Ma per ora, abbiamo ancora una stagione da percorrere e siamo concentrati sulle corse per offrire un forte 2024”.

Le parole del pilota britannico: “Ho trascorso 11 anni meravigliosi con questa squadra e sono così orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. La Mercedes fa parte della mia vita da quando avevo 13 anni. È un posto dove sono cresciuto, quindi prendere la decisione di andarmene è stata una delle più difficili che abbia mai dovuto prendere. Ma è giunto il momento per me di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida. Sarò per sempre grato per l’incredibile supporto della mia famiglia Mercedes, in particolare di Toto per la sua amicizia e leadership e voglio finire alla grande insieme. Sono impegnato al 100% a fornire la migliore prestazione possibile in questa stagione e a rendere il mio ultimo anno con le Frecce d’Argento, uno da ricordare”.

Foto: Lapresse