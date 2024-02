F1: arriva anche l’annuncio di Carlos Sainz. “Non continuerò in Ferrari a fine anno”

Giornata ricca di novità nel mondo della Formula 1. Lewis Hamilton ha sconvolto il circus con il passaggio, che si concretizzerà l’anno prossimo, dalla Mercedes alla Ferrari. Una grandissima novità per la Rossa che ha appena rinnovato il contratto a Charles Leclerc ed avrà dunque una coppia di piloti di lusso.

Chi dovrà rinunciare ad un posto sulla Ferrari è Carlos Sainz: l’iberico, dopo quattro anni assieme, dovrà cambiare nuovamente scuderia. Lo ha annunciato pochi minuti fa in un comunicato.

Le sue parole: “Facendo seguito alle notizie di oggi, Scuderia Ferrari e io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, darò tutto per la squadra e per i Tifosi di tutto il mondo”.

In chiusura: “Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento”.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI