MotoGP, Dani Pedrosa precede Acosta nello Shakedown. Pirro in sella alla Ducati

A Sepang è andato in scena lo Skakedown della MotoGP. Sulla carta doveva essere un test blindato, ma in realtà qualche informazione è arrivata dalla pista malese. Tre moto della KTM hanno dettato il passo e il migliore è stato lo spagnolo Dani Pedrosa, che con una wild card aveva battagliato per il podio a Misano. Il veterano iberico ha spinto la sua RC16 fino a un crono di 1:59.233, tempo comunque distante un paio di secondi rispetto a quello con cui Francesco Bagnaia conquistò la pole position nella passata stagione, ma che appare assolutamente rilevante in una prova invernale.

Alle spalle di Pedrosa si è piazzato Pedro Acosta, fresco Campione del Mondo di Moto2 che può girare in quanto rookie nella categoria maggiore: seconda piazza con la sua GasGas Tech 3, attardato di 152 millesimi dopo aver completato ben 45 giri in sella a due moto differenti. Il ribattezzato Tiburon si è messo alle spalle il veterano Pol Espargarò, che ha fatto il suo esordio nei panni di collaudatore della KTM chiudendo in terza piazza a 182 millesimi dalla vetta. Il tedesco Stefan Bradl ha fatto esperimenti con la Honda e ha chiuso in quarta piazza in 1:59.860, domani dovrebbero girare anche i titolari Luca Marini e Joan Mir.

Michele Pirro ha coperto più di 50 giri in sella alla Ducati GP24, piazzandosi in sesta piazza con il crono di 2:00.866 e precedendo di un paio di decimi Cal Crutchlow, collaudatore della Yamaha che domani dovrebbe essere affiancato da Fabio Quartararo e Alex Rins. Lorenzo Savadori ha invece girato con cinque versioni diverse dell’Aprilia, il miglior tempo è di 2:01.809.

