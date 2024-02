F1, i precedenti della Ferrari nel GP del Bahrain. Sakhir è storicamente amica del Cavallino Rampante

Sabato 2 marzo 2024 si disputerà la 20ma edizione del Gran Premio del Bahrain di F1. Sarà però la 21ma corsa valevole per il Mondiale a tenersi a Sakhir. Non bisogna dimenticare come nel 2020 l’autodromo mediorientale abbia organizzato un double header, imbastendo un estemporaneo GP di Sakhir sul singolare outer track.

La Ferrari ha un eccellente rapporto con questo appuntamento, avendolo conquistato 7 volte. La Scuderia di Maranello è il team più vincente in assoluto in Bahrain e le sue affermazioni sono spalmate in un arco temporale di diciotto anni. La prima è datata 2004 (Michael Schumacher), l’ultima 2022 (Charles Leclerc).

Complessivamente, sono cinque i piloti capaci di primeggiare a bordo di una monoposto marchiata con il Cavallino Rampante. Felipe Massa e Sebastian Vettel hanno concesso il bis, mentre gli altri “profeti rossi” sono i già citati Schumacher e Leclerc, ai quali bisogna aggiungere Fernando Alonso. Per cinque volte entrambe le Ferrari hanno chiuso sul podio, realizzando quattro doppiette (2004, 2008, 2010, 2022).

FERRARI – I PRECEDENTI

GP DEL BAHRAIN (19 EDIZIONI)

7 VITTORIE

2 Felipe Massa (2007, 2008)

2 Sebastian Vettel (2017, 2018)

1 Michael Schumacher (2004)

1 Fernando Alonso (2010)

1 Charles Leclerc (2022)

6 POLE POSITION

2 Michael Schumacher (2004, 2006)

2 Charles Leclerc (2019, 2022)

1 Felipe Massa (2007)

1 Sebastian Vettel (2018)

6 GIRI VELOCI

2 Charles Leclerc (2019, 2022)

1 Michael Schumacher (2004)

1 Felipe Massa (2007)

1 Fernando Alonso (2010)

1 Kimi Räikkönen (2015)

16 PODI

2004 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2006 Michael Schumacher (2°)

2007 Felipe Massa (1°), Kimi Räikkönen (3°)

2008 Felipe Massa (1°), Kimi Räikkönen (2°)

2010 Fernando Alonso (1°), Felipe Massa (2°)

2015 Kimi Räikkönen (2°)

2016 Kimi Räikkönen (2°)

2017 Sebastian Vettel (1°)

2018 Sebastian Vettel (1°)

2019 Charles Leclerc (3°)

2022 Charles Leclerc (1°), Carlos Sainz jr. (2°)

PILOTI FERRARI 2024

I PRECEDENTI IN BAHRAIN

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 12°

2019 (FERRARI) – 3° {Pole, Gpv}

2020 (FERRARI) – 10°

2020 (FERRARI) – Ritirato (§)

2021 (FERRARI) – 6°

2022 (FERRARI) – 1° {Pole, Gpv}

2023 (FERRARI) – Ritirato

CARLOS SAINZ Jr.

2015 (TORO ROSSO) – Ritirato

2016 (TORO ROSSO) – Ritirato

2017 (TORO ROSSO) – Ritirato

2018 (RENAULT) – 11°

2019 (MC LAREN) – 19°

2020 (MC LAREN) – 5°

2020 (MC LAREN) – 4° (§)

2021 (FERRARI) – 8°

2022 (FERRARI) – 2°

2023 (FERRARI) – 4°

(§) indica la gara disputata sull’Outer Track.